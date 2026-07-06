El origen del fuego de Sentmenat (Barcelona) es una excavadora incendiada en un campo

Incendio en Sentmenat. (Bombers/X)

Barcelona, 6 jul (EFE).- El fuego que avanza sin control en Sentmenat (Barcelona) y ha quemado ya 35 hectáreas ha tenido su origen en una excavadora que se ha incendiado -por causas aún desconocidas- en una zona de campos de cultivo de difícil acceso, desde donde las llamas se han extendido con rapidez.

Así lo ha confirmado en declaraciones a la emisora RAC1 el alcalde de la localidad, Jordi Gilgado, quien ha detallado que el terreno abrupto está facilitando la propagación del incendio, que avanza ahora en dirección a la zona de El Farell.

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Gilgado ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que las llamas alcancen el sector conocido como el Balcón de Sant Llorenç, un escenario que, según ha advertido, haría el fuego todavía “más grave y difícil de controlar”.

El incendio, que afecta ya a decenas de hectáreas, ha obligado a la Generalitat a pedir el confinamiento preventivo de siete urbanizaciones y núcleos diseminados de la comarca debido a la aparición de focos secundarios.

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Un centenar de efectivos de los Bomberos de la Generalitat, apoyados por 36 vehículos terrestres y doce medios aéreos, continúan trabajando en la zona para intentar frenar el flanco izquierdo del fuego.

Según datos provisionales de los Agentes Rurales, el incendio ha quemado, aproximadamente, una superficie de 35 hectáreas de terreno mayoritariamente forestal. EFE