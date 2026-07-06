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El incendio de Anoia afecta a unas 150 hectáreas y el de Sentmenat a unas 60, en Barcelona

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Barcelona, 6 jul (EFE).- El incendio forestal de Carme (Barcelona), que ha obligado a confinar el sur de Igualada y varias poblaciones de la comarca de Anoia, afecta a unas 150 hectáreas y el de Sentmenat, que también confina a varias urbanizaciones y núcleos diseminados, a unas 60, según los Agentes Rurales.

Los Bomberos de la Generalitat se enfrentan la tarde de este lunes a tres incendios forestales simultáneos e "importantes", en Sentmenat (Barcelona), en la comarca barcelonesa de Anoia y en Artesa de Segre (Lleida), en plena ola de calor y en una situación de máximo riesgo.

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Según los datos provisionales de los Agentes Rurales, el incendio de Anoia, que se ha iniciado hacia las 16.27 horas entre las poblaciones de Carme y La Pobla de Claramunt, afecta a unas 150 hectáreas.

Protección Civil de la Generalitat ha pedido a las 18.30 horas mediante una Es-Alert el confinamiento del sur de Igualada, así como de La Pobla de Claramunt, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y Castellolí.

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En concreto, Protección Civil pide a los vecinos afectados por este confinamiento que cierren puertas y ventanas, que no salgan a la calle y que sigan las indicaciones de las autoridades.

Ante la evolución del incendio, y a petición de los Bomberos, Protección Civil ya había enviado a las 17.55 horas una Es-Alert para pedir el confinamiento de unas 4.300 personas en la zona suroeste del núcleo de la Pobla de Claramunt, la urbanización Les Garrigues, la Torre de Claramunt y la zona oeste del núcleo de Capellades.

Por su parte, según los Agentes Rurales, el incendio de Sentmenat, que avanza sin control y con varios focos secundarios, afecta a las 19.00 horas a unas 60 hectáreas, en su mayoría de terreno forestal.

Por este incendio, que se ha iniciado a las 14.21 horas al norte del polígono industrial Mas d'en Cisa, Protección Civil ha enviado a las 16.00 horas una Es-Alert a los teléfonos móviles para pedir el confinamiento de la población de las urbanizaciones El Farell, Can Gurri, Sant Sebastià de Montjamor, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, Nord de Castellar del Vallès y Can Vinyals. EFE

dic-jf/mg/acm

(foto) (vídeo)

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