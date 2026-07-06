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El hijo menor de Zidane abandona la cantera del Betis para ir al Red Star de París

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Sevilla, 6 jul (EFE).- Elyaz, el hijo menor de la leyenda del fútbol francés Zinedine Zidane, se ha marchado de los escalafones inferiores del Betis, en los que ha militado las dos últimas temporadas y media, para firmar un contrato por dos campañas con el Red Star de París, club de la Ligue 2 gala.

Elyaz Zidane Fernández, central marsellés de 20 años, comenzó su formación en el fútbol base del Real Madrid, desde donde se incorporó en enero de 2024 al primer juvenil del Betis, aunque promocionó enseguida al Betis Deportivo, con el que ha disputado 37 partidos, entre ellos los de la promoción de ascenso a Primera RFEF.

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El nuevo jugador del Red Star ha sido un asiduo a las selecciones de categorías inferiores de Francia, en las que se ha proclamado campeón de Europa sub 17, subcampeón continental sub 19 y ha disputado con el combinado sub 20 el pasado Mundial de la categoría de Chile 2025, en el que fue el único representante europeo en semifinales. EFE

lhg/cb/jpd

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