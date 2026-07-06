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El exseleccionador brasileño Vanderlei Luxemburgo afirma que Ancelotti "se equivocó mucho"

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Río de Janeiro, 6 jun (EFE).- El exseleccionador brasileño y extécnico del Real Madrid Vanderlei Luxemburgo arremetió este lunes contra el italiano Carlo Ancelotti tras la eliminación de la Canarinha en octavos de final del Mundial 2026, al afirmar que el actual técnico "se equivocó mucho" y que, si fuera un técnico nacional, recibiría críticas mucho más severas.

En una serie de vídeos publicados en sus redes sociales tras la derrota por 2-1 frente a Noruega que eliminó a Brasil del Mundial, Luxemburgo cuestionó las decisiones tácticas de Ancelotti durante el torneo y, especialmente, en el partido que dejó a la Canarinha fuera de la competición.

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"Ancelotti se equivocó mucho en este Mundial y ustedes (la prensa) no dicen nada. Que les den por...", afirmó Luxemburgo en uno de sus vídeos, en los que abusa de palabras groseras.

"Ancelotti se equivocó mucho. Si hubiera sido un entrenador brasileño, ya lo habrían destrozado. Pero como es extranjero, nadie dice nada", agregó el extécnico, que dirigió a la selección brasileña entre 1998 y 2000 y estuvo al frente del Real Madrid en la temporada 2004-2005.

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Luxemburgo sostuvo que Brasil afrontó el encuentro con un planteamiento excesivamente conservador y llegó a afirmar que el equipo "jugó con miedo" frente a Noruega, una selección a la que consideró inferior.

"¿Cómo puede Brasil pasarse 90 minutos defendiendo contra Noruega? Brasil jugó con miedo", señaló el entrenador, quien también cuestionó el modelo de juego implantado por Ancelotti.

El veterano entrenador, de 74 años, también criticó la gestión de Neymar durante la Copa del Mundo y lamentó que el delantero apenas tuviera protagonismo.

En su opinión, un seleccionador tiene la obligación de construir un sistema que favorezca a su principal figura, del mismo modo que Noruega explota las virtudes de Erling Haaland.

"No tenemos un jugador mejor que Neymar. Cualquier selección protegería a un futbolista como él", afirmó.

Asimismo, defendió la capacidad de los entrenadores brasileños y reprochó que parte del entorno futbolístico minusvalore a los técnicos nacionales mientras idealiza a los extranjeros.

Las declaraciones de Luxemburgo se suman a la ola de críticas que ha recibido Ancelotti tras la eliminación de la pentacampeona del mundo, la peor actuación de Brasil en un Mundial desde 1990.

Diversos exjugadores, analistas y medios brasileños cuestionaron las decisiones del técnico italiano durante el torneo y su planteamiento frente a Noruega, que avanzó a los cuartos de final impulsada por un doblete de Haaland. EFE

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