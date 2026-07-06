El Córdoba renueva hasta 2029 al portero Ramón Vila y lo cede de nuevo al Eldense

Córdoba, 6 jul (EFE).- El Córdoba anunció este lunes la renovación del contrato del guardameta Ramón Vila hasta el 30 de junio de 2029 y su cesión, de nuevo, al Eldense para la temporada 2026-27.

Así, el portero volverá a defender la meta del conjunto alicantino tras contribuir la pasada campaña a su ascenso a LaLiga Hypermotion.

El club blanquiverde y la entidad azulgrana alcanzaron un acuerdo para el nuevo préstamo del portero barcelonés, de 24 años y que repetirá así la fórmula del pasado curso cuando fue titular y clave en el ascenso del equipo de Elda desde Primera Federación.

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El Córdoba subrayó en un comunicado que con esta operación "reafirma su confianza en la progresión" del joven guardameta, ya que señaló que el futbolista continuará "acumulando experiencia y minutos de competición" en la categoría de plata del fútbol español.

Formado en la cantera cordobesista, Ramón Vila apenas contó con protagonismo en el primer equipo, con el que disputó tres partidos oficiales en la campaña 2024-25 como suplente de Carlos Marín, antes de consolidarse como titular en el Eldense la pasada campaña. EFE

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