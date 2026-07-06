El 20 % de los españoles prevé comprar vivienda en 5 años, tres puntos menos que en 2025

Madrid, 6 jul (EFE).- El 20 % de los españoles que no ha comprado vivienda en los últimos doce meses prevé hacerlo en los próximos cinco años, tres puntos menos que en 2025, según un estudio del portal inmobiliario Fotocasa, que explica la tendencia por la falta de ahorro suficiente

El informe, publicado este lunes, indica que el porcentaje de quienes no contemplan adquirir una vivienda ni a medio ni a largo plazo ha aumentado del 49 % al 52 % en el último año, mientras que se mantiene estable en el 28 % el grupo que no prevé comprar en cinco años, pero tampoco lo descarta más adelante.

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Además el estudio señala que la falta de ahorro se consolida, con el 38 %, como el principal obstáculo para acceder a la compra, dos puntos más que en el primer semestre de 2025. Le sigue la situación económica o laboral, con el 31 %, frente al 33 % de 2025.

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, ha explicado que la demanda potencial de vivienda sigue siendo "muy sólida", especialmente entre los jóvenes de 25 a 34 años, que lideran la intención de compra, con un 44 % que se plantea adquirir vivienda a cinco años, aunque este porcentaje baja respecto al 48 % de 2025.

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A su juicio, estas cifras no muestran una "pérdida del deseo de comprar una vivienda, sino un ajuste de las expectativas ante un mercado cada vez más tensionado".

Entre los jóvenes de 18 a 24 años la cifra se mantiene casi igual, en el 38 %, frente al 39 % del año anterior. A partir de esa edad, el interés desciende de forma progresiva hasta el 8 % entre los mayores de 55 años, dos puntos menos que en 2025.

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Los precios elevados de la vivienda también condicionan la decisión. Un 28 % asegura que frenan directamente su intención de compra y otro 28 % afirma que quedan fuera de su capacidad económica, un punto más que en 2025.

En cambio, las condiciones hipotecarias pierden peso como barrera, mencionadas solo por el 11 % de los consultados, frente al 13 % de 2025 y al 18 % de 2024.

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El informe precisa que la encuesta se realizó en febrero de 2026, antes del repunte de los tipos de interés registrado en junio. EFE