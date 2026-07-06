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Desconfinados vecinos de Ribota (León) tras mejorar evolución del fuego en Picos de Europa

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León, 6 jul (EFE).- La Junta de Castilla y León ha levantado este lunes el confinamiento preventivo de la veintena de vecinos de Ribota de Sajambre (León) al mejorar la evolución del incendio declarado en el Parque Nacional de Picos de Europa, aunque mantiene el índice de gravedad potencial 2 (IGR-2) por la complejidad del terreno y las adversas condiciones meteorológicas.

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha explicado a los medios de información que el trabajo desarrollado durante la noche ha permitido alejar el frente que amenazaba a la localidad y evitar que las llamas cruzaran el río y la carretera N-625, dos de los principales riesgos que preocupaban al operativo.

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"Podemos decir que evoluciona de forma favorable", ha señalado Diego, quien ha precisado que los esfuerzos se concentran ahora en frenar el avance del incendio hacia la localidad de Pío y consolidar el perímetro afectado.

En las labores de extinción trabajan 91 efectivos terrestres y siete medios aéreos, fundamentalmente helicópteros, ya que la orografía de la zona impide el uso de aviones anfibios al existir riesgo de provocar desprendimientos sobre la ladera, como ya ocurrió durante la pasada semana.

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El delegado territorial ha advertido, no obstante, de que la evolución del incendio dependerá de unas condiciones meteorológicas que continúan siendo desfavorables, con temperaturas que podrían alcanzar los 35 grados, humedades inferiores al 20 % y un terreno “muy adverso” para las tareas de extinción.

Diego ha agradecido el trabajo desarrollado por el operativo de extinción y la colaboración del Principado de Asturias en las labores para controlar un incendio, previsiblemente originado por un rayo, declarado el pasado 26 de junio y que ha registrado varios episodios de reactivación favorecidos por el calor, el viento y la compleja orografía de la zona.EFE

(foto)

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