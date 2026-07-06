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Delcy Rodríguez demanda a Aldama para que se retracte de incriminarla en el sobre de PDVSA

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Madrid, 6 jul (EFE).- La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha interpuesto una demanda de conciliación al comisionista del caso Koldo Víctor de Aldama para que se retracte de sus afirmaciones de que fue ella quien le dio un sobre presuntamente relacionado con la empresa estatal petrolera venezolana PDVSA y que habría servido para financiar al PSOE y a la Internacional Socialista.

Según ha adelantado este lunes El Mundo y han confirmado a EFE fuentes del despacho del exjuez Baltasar Garzón, ILOCAD, que es el que ha interpuesto la demanda en representación de la presidenta venezolana, el acto de conciliación, paso previo para la interposición de una querella, se ha señalado para el 16 de julio en los juzgados de Madrid y al mismo solo es necesario que comparezcan los respectivos abogados que representan a Delcy Rodríguez y Aldama.

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De negarse Aldama a retractarse de sus manifestaciones, Delcy Rodríguez decidirá si finalmente interpone una querella contra el comisionista tras haber dado este primer paso, según han indicado las citadas fuentes.

Aldama entregó ese sobre el pasado mes de marzo en la causa en la que el juez del caso Koldo, Ismael Moreno, investiga en una pieza secreta los pagos en efectivo en el PSOE.

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En concreto, los realizados de 2017 a 2024 a sus dirigentes, empleados o cualquier persona relacionada con el partido ante la posibilidad de que algunos de ellos, como los percibidos por el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, sean constitutivos de un delito de blanqueo o fruto de una presunta financiación irregular.

El comisionista ya había aludido en numerosas ocasiones en los medios a la existencia de ese sobre que, según la instrucción del caso Koldo, custodiaba su socio Luis Alberto Escolano.

La primera vez que habló de este asunto en sede judicial fue el pasado mes de febrero a preguntas del fiscal durante su declaración como imputado por el fraude del IVA en hidrocarburos de la empresa Villafuel, lo que derivó en que el juez Ismael Moreno se lo requeriría para dicha investigación.

En uno de los primeros informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el caso hidrocarburos se hacía referencia a la imagen de "un sobre de color marrón" en el que aparece como remitente el expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) Manuel Quevedo y como destinataria la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez.

Lo custodiaba Escolano, quien guardaba "documentación de carácter sensible" de Aldama, según señaló entonces la UCO. Tras pedirle este último que le enviase "lo solicitado" por un medio de comunicación, Escolano le remitió fotos del documento dos meses antes de ser detenido en el caso hidrocarburos, el 7 de octubre de 2024.

Los investigadores no pudieron determinar entonces el contenido del sobre, si bien sospechaban que esa documentación estaba vinculada al sector de hidrocarburos.

Para la UCO era clave en este asunto la "intermediación" de Delcy Rodríguez, que recibió la documentación y después se la entregó supuestamente a Aldama el 4 de febrero de 2020.

La UCO también consideró "significativo" que Aldama recibiese ese sobre en "una fecha muy cercana" a la llegada de Rodríguez al aeropuerto de Madrid, el 20 de enero. EFE

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