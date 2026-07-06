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Citan al alcalde de Alicante a la comisión que investiga adjudicación de viviendas

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Alicante, 6 jul (EFE).- La comisión municipal de Alicante que investiga las posibles irregularidades en torno a las adjudicaciones de viviendas públicas en la Playa de San Juan ha citado al alcalde de la localidad, Luis Barcala (PP), a comparecer el próximo 24 de julio tras las peticiones en bloque de toda la oposición.

Así se ha acordado en la sesión celebrada este lunes después de que los concejales de Cultura, Economía y Hacienda, Nayma Beldjilali, de Urbanismo, Innovación, Informática y Agenda Digital, Antonio Peral, y de Vivienda, Carlos de Juan, así como el vicealcalde y presidente de la comisión, Manuel Villar, hayan rechazado comparecer.

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Precisamente, todos los grupos de la oposición han pedido la dimisión de Villar debido a que “no tiene sentido que presida esta comisión para esclarecer los hechos de la promoción de Les Naus” ya que les parece "una burla para la ciudadanía”, en palabras de la portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló.

Desde Vox, Carmen Robledillo ha argumentado que se adhiere a la petición aunque ha pedido a los grupos de la izquierda “una solución” para que la comisión pueda seguir adelante en su objetivo de esclarecer lo ocurrido en la promoción de viviendas de protección pública de la Playa de San Juan.

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Por su parte, los cuatro grupos de la oposición han pedido la comparecencia de Barcala después de que el exconcejal de Hacienda y Patrimonio Antonio Gallego afirmara en la comisión de investigación de Les Corts que sabía que la exedil de Urbanismo Rocío Gómez tenía un piso en Les Naus desde 2024.

A la salida de la comisión y ante preguntas de la prensa, la socialista Ana Barceló ha afirmado: “Nos parece un esperpento y nos hemos quedado perplejos de ver cómo siguen la estrategia marcada por el señor Barcala”, en la que no han comparecido sus concejales ni han dado explicaciones.

Carmen Robledillo (Vox) ha dicho que estudiarán pedir de nuevo la dimisión de Barcala como alcalde tras las comparecencias previstas en la comisión municipal.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha afirmado que el equipo de gobierno “está encubriendo de manera directa o de manera indirecta” lo que para él es “una trama” y que todo “está teledirigido” por el alcalde, mientras que el concejal de EU-Podem, Manolo Copé, ha considerado que las incomparecencias de cuatro concejales del Partido Popular "no hacen más que alimentar las sospechas”. EFE

(Vídeo)

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