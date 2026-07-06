Catorce fallecidos en carretera el fin de semana en la primera operación salida del verano

Madrid, 6 jul (EFE).- Catorce personas han perdido la vida este fin de semana en los once siniestros mortales registrados en las carreteras, desde las 15:00 horas de pasado viernes y la medianoche de este domingo, coincidiendo con la primera operación especial de verano.

Según el balance de siniestralidad de la Dirección General de Tráfico (DGT), tres de los fallecidos son los denominados 'usuarios vulnerables', dos motoristas y un ciclista.

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El día de mayor siniestralidad ha sido el domingo cuando se contabilizaron 9 víctimas mortales en 6 accidentes, mientras que el sábado hubo 3 fallecidos en 3 siniestros y el viernes, 2 en 2 accidentes.

Ocho de los siniestros han ocurrido en vía convencional y 3 en autopista o autovía. Entre ellos, ha habido 5 colisiones y 3 salidas de vía.

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Los accidentes han tenido lugar en Alicante, El Losar del Barco (Ávila), As Pontes de García Rodríguez (A Coruña), Menarguens (Lleida), Madrid, Cartagena y Torre-Pacheco (Murcia), Prádanos de Ojeda (Palencia) y Valladolid.

En lo que llevamos de año, hasta el 5 de julio, un total de 522 personas han fallecido en las carreteras. EFE