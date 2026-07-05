Sumar afronta su Asamblea con las heridas abiertas y un perfil a la baja frente a IU

Sol Carreras

Madrid, 5 jul (EFE).- El partido Movimiento Sumar afronta el próximo 11 de julio su Asamblea general, en la que renovará su dirección con las heridas de su crisis interna aún abiertas y con un perfil a la baja frente a otras formaciones con las que repetirá coalición en las próximas elecciones generales, como IU.

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Esta asamblea extraordinaria llega en un momento crítico tras la dimisión de su líder, Lara Hernández, que el pasado miércoles anunció que dejaba la formación y denunció ser víctima de una "campaña de desprestigio" por parte del sector crítico, que es el que ahora asumirá las riendas.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, serán elegidas nuevas coordinadoras de Movimiento Sumar, al encabezar la única candidatura registrada, y tienen por delante un doble reto.

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Por un lado, coser las heridas internas del partido y tratar de contener nuevas bajas, ya que a la salida de Hernández se suman las de otros representantes que no repetirán en la próxima dirección.

Y, por otro lado, dar proyección de futuro a una formación que ha encadenado diversas crisis en sus apenas tres años de vida, desde que fue fundada en 2023 por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, con el objetivo de aglutinar a los partidos situados a la izquierda del PSOE.

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Díaz sigue siendo la cara visible de Sumar en el Gobierno de coalición con el PSOE, pero orgánicamente se ha ido desvinculando de su partido: renunció a ser líder en 2024 y ahora no figura en la candidatura para la nueva dirección.

Además, la vicepresidenta segunda anunció que no repetirá como candidata en las próximas elecciones generales, previstas en 2027.

Movimiento Sumar no tiene referentes conocidos para el gran público salvo el ministro de Cultura y actual portavoz del partido, Ernest Urtasun, que figura entre los 65 integrantes de la nueva dirección, aunque milita también en los comunes.

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La duda es saber qué papel desempeñará Urtasun en esta nueva etapa de Movimiento Sumar, que coincide con el final de la legislatura y con un PSOE en horas bajas por las causas judiciales que afectan al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En paralelo, sigue el proceso de refundación de la coalición Sumar, en el que están involucrados Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes.

Movimiento Sumar impulsó la coalición en 2023, pero ahora el partido mantiene un perfil bajo frente a otros socios, principalmente IU, que lleva tiempo presionando para elegir un nuevo candidato o candidata electoral y cambiar de nombre el espacio.

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El líder de IU, Antonio Maíllo, ha insistido en estas peticiones este pasado sábado ante la Coordinadora Federal de su partido, reclamando que se haga "a la mayor brevedad" posible, una urgencia que comparten representantes de Más Madrid y los comunes.

Por el momento, el preferido en el espacio para ser candidato en las próximas elecciones generales sigue siendo el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, quien ha descartado esta posibilidad en reiteradas ocasiones.

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Con Díaz ya de retirada, las otras caras visibles de la coalición son Urtasun, Maíllo y la ministra de Sanidad, Mónica García, que acaba de presentar su lista de primarias para Más Madrid, con el objetivo de disputar el Gobierno madrileño a Isabel Díaz Ayuso, lo que reduce la quiniela de nombres. EFE