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Sheinbaum desea suerte a México antes del duelo del Mundial 2026 contra Inglaterra

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Ciudad de México, 4 jul (EFE).- La presidenta Claudia Sheinbaum deseó este sábado suerte a la selección mexicana de fútbol para el partido de octavos de final del Mundial 2026 contra Inglaterra, previsto este domingo en el Estadio Ciudad de México, en medio de llamados oficiales a celebrar con seguridad tras muertes en festejos previos.

"Suerte a la selección para mañana", dijo la mandataria al cerrar un acto del Programa de Vivienda en Morelia, Michoacán, donde entregó 32 viviendas y 307 escrituras.

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Antes, Sheinbaum había afirmado que planea ver el encuentro fuera del Palacio Nacional, en algún ‘Fan Fest’ de la capital, aunque aún definía la sede.

La gobernante ya ha seguido partidos del equipo nacional junto a aficionados, como la inauguración, en el Deportivo Hermanos Galeana, en el central Estado de México; el duelo contra Ecuador, en el parque Tezozómoc de la Ciudad de México, y el resto desde Palacio Nacional.

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El partido llega precedido por alertas de embajadas y autoridades mexicanas.

La Embajada de México en el Reino Unido pidió a la comunidad mexicana disfrutar el encuentro "de forma segura y con respeto", evitar provocaciones, alejarse si el ambiente se torna tenso y planear el regreso, pues concluirá de madrugada en territorio británico.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a evitar aglomeraciones y a ver el encuentro por televisión o plataformas digitales cuando sea posible, mientras la Embajada y consulados de Estados Unidos en México pidieron extremar precauciones en estadios, 'Fan Fests' y espacios públicos.

Las advertencias ocurren después de que cuatro personas murieron durante los festejos por la victoria de México ante Ecuador, tres por asfixia y una por paro cardíaco.

Para este domingo, el Gobierno capitalino prevé más de 17.000 policías, control de accesos al Ángel de la Independencia y sesenta pantallas.

En su gira por Michoacán, Sheinbaum también felicitó a Estados Unidos por los 250 años de su independencia y sostuvo que “todas las naciones tenemos derecho a ser libres e independientes”. EFE

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