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Santi Colombatto se despide del Real Oviedo tras tres temporadas vistiendo de azul

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Oviedo, 5 jul (EFE).- El centrocampista argentino Santi Colombatto se ha despedido del Real Oviedo tras tres temporadas en el equipo azul, con el que consiguió el ascenso a Primera División y su debut en la máxima categoría del fútbol español.

"Desde ahora en adelante, mi familia y yo somos un hincha más de este gran club que me marcó para siempre. Los voy a llevar siempre en mi corazón", explicó el de Ucacha (provincia de Córdoba, centro de Argentina) en una carta publicada en sus redes sociales.

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A sus 29 años, las tres temporadas en el Real Oviedo ya son la etapa más extensa en la carrera futbolística del jugador argentino.

El deseo de Colombatto, cedido en el Oviedo por el club mexicano León, era continuar en la capital del Principado a pesar del descenso a LaLiga Hypermotion (Segunda), como reconoció en una rueda de prensa a finales de marzo, pero el Grupo Pachuca considera que su etapa en Asturias ha finalizado y su futuro ahora es una incógnita.

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El centrocampista, que llegó al Real Oviedo en el verano de 2023, siempre ha estado cedido estas tres temporadas y fue fundamental para todos los entrenadores que tuvo, desde Álvaro Cervera al uruguayo Guillermo Almada, pasando por Luis Carrión, Javi Calleja y Veljko Paunovic.

El argentino consiguió en el equipo carbayón llegar a la final por el ascenso el primer año, ascendió a LaLiga EA Sports (Primera) en la segunda temporada y en la tercera no pudo evitar el descenso; en total disputó 120 partidos oficiales, marcó 7 goles y dio 20 asistencias. EFE

pfg/mfc/cmm

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