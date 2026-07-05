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Robles asegura que los mandos de la OTAN saben que España cumple, pese a lo que diga Trump

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Madrid, 5 jul (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, afirma que España puede ir a la Cumbre de la OTAN en Ankara "con la cabeza bien alta" y asegura que, pese a lo que diga el presidente de EE. UU., Donald Trump, los mandos militares de la Alianza saben que España cumple.

En una entrevista en 'El País' recogida por EFE, la ministra de Defensa explica que "España está cumpliendo con los objetivos de capacidades que se le han pedido" y anuncia que, en las próximas semanas, llevará al Consejo de Ministros un plan con 15 nuevos programas militares para garantizar que este año el gasto en defensa alcanza de nuevo el 2 %, aunque no se hayan aprobado los presupuestos.

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Preguntada por las declaraciones de Trump, en las que ha vuelto a decir que España es un desastre como aliado, Robles mantiene que todos los países de la Alianza Atlántica "saben que eso no es cierto". "Saben que, si a España se le pide participar en cualquier misión, estamos siempre dispuestos", añade.

Subraya que España puede cumplir sus compromisos con el 2 % del PIB. "España es el séptimo país de la OTAN en cumplimiento de sus objetivos de capacidades. Las consideraciones del secretario general y de Trump son abstractas", opina.

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Preguntada por si mantiene su confianza en la directora de la Guardia Civil, Mercedes González -la entrevista se hizo la víspera de que el juez Pedraz la imputara-, Robles responde que no le corresponde a ella mantener la confianza en la dirección de la Guardia Civil, ya que pertenece al Ministerio del Interior.

"Yo, por deformación profesional, he sido más de 30 años juez, creo que, cuando hay un procedimiento judicial tenemos que dejar que la justicia trabaje, con sus tiempos y sus garantías, que son muy importantes. Yo respeto la presunción de inocencia de la directora de la Guardia Civil, como la de cualquier ciudadano", recuerda. EFE

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