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Rajoy arropa a Moreno en su toma de posesión y destaca que es un "referente de sensatez"

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El expresidente del Gobierno de España Mariano Rajoy ha arropado este domingo a Juanma Moreno, que toma posesión en Sevilla en un acto que contará con la asistencia de alrededor de 300 personas y que se desarrollará en los jardines del Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia andaluza. Además de Rajoy, acompañan a Moreno la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, y Elías Bendodo y Juan Bravo, miembros de la Ejecutiva nacional del PP.

En declaraciones a Canal Sur Televisión recogidas por Europa Press, Mariano Rajoy ha destacado que Moreno es un "referente de sensatez" en un ambiente político marcado por la crispación. Además, el expresidente del Gobierno de España ha subrayado, además, que en estos momentos, "Andalucía está entre las primeras comunidades porque se están haciendo bien las cosas".

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El acto está previsto que se desarrolle a partir de las 9,30 horas. La toma de posesión de Juanma Moreno se producirá después de que el jueves fuera investido, en segunda votación en el Parlamento, presidente de la Junta de la XIII legislatura, con los votos a favor de los 53 diputados del PP-A y los 15 de Vox, formación con la que suscribió previamente un 'Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía'.

Juanma Moreno --que afronta su tercera legislatura al frente de la Junta-- tomará posesión del cargo este sábado, 49 días después de la celebración de las elecciones autonómicas del 17 de mayo, en las que el PP-A no consiguió revalidar la mayoría absoluta de la última legislatura, al obtener 53 de los 109 escaños de la Cámara autonómica.

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Este hecho lo llevó a iniciar negociaciones con Vox, que consiguió 15 diputados, para su investidura y la gobernabilidad que dieron como resultado el 'Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía', compuesto por 150 medidas, entre ellas la "prioridad nacional" exigida por el partido de Santiago Abascal. Además Moreno incorpora a su gobierno al portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, como vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local.

Fuentes de la Junta han informado a Europa Press de que el acto será en los jardines del Palacio de San Telmo, cambiando el escenario respecto a su toma de posesión en julio de 2022, que se desarrolló, a pie de calle, concretamente, en el Paseo de Roma, ante la fachada principal del palacio y contó con 600 invitados.

En el acto, intervendrán, en primer lugar, el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, que leerá el escrito de nombramiento, y, a continuación, Juanma Moreno ofrecerá un discurso. Además, a este evento asistirán, en representación del Gobierno central, la secretaria de Estado de Política Territorial, Miryam Álvarez, y el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas.

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