Los archivos de los 50 años de lucha de Ecologistas en Acción se abren a consulta

Redacción Medioambiente, 5 jul (EFE).- La historia de los movimientos ecologistas y sociales en España se podrá consultar próximamente en el Archivo Histórico de los Movimientos Sociales del Ministerio de Cultura, tras la entrega esta semana por parte de Ecologistas en Acción (EA) de sus fondos documentales, que reúnen cincuenta años de lucha.

La documentación constituye "el fondo más completo para estudiar la evolución del movimiento ecologista desde los años setenta en España", según EA, una confederación de grupos ecologistas, con federaciones en todas las comunidades autónomas excepto en Baleares.

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La responsable de su archivo histórico, Elena Díaz, ha explicado a EFE que este "recoge la historia del movimiento ecologista, que surgió en los años 70 y estaba formado por multitud de grupos locales que luchaban por algún problema medioambiental que tenían en su territorio".

Más de 300 agrupaciones

De todos esos grupos, sostiene, se "acabaron formando federaciones, alianzas con otras agrupaciones para aumentar su eficacia y también para dar respuesta común a problemas que eran generales".

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Así, sostiene, se fueron creando coordinadoras a lo largo del tiempo hasta que se unificaron en Ecologistas en Acción 300 grupos de toda España.

Apunta que el primer grupo ecologista se formó en 1970 y se llamó Asociación Española para la Ordenación del Territorio y del Medio Ambiente (Aeorma), que editó un libro en 1974, el mismo año en el que redactó el 'Manifiesto de Benidorm', "considerado el primer documento ecologista que se hizo en España"

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Según EA, su fundación oficial fue el 29 de octubre de 1976 con la Asociación de Estudio y Defensa de la Naturaleza (Aeden), que se convertiría posteriormente "por cuestiones burocráticas" en la Asociación para el Estudio y la Protección de la Naturaleza (Aepden). Sería "el germen años después de la Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza (Aedenat)".

Aedenat será una de las "piezas clave de la unificación" en 1998 de cientos de grupos ecologistas en todo el Estado y que conformarían lo que hoy sigue siendo Ecologistas en Acción.

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La antinuclear y la del Prestige, campañas importantes

Díaz explica que el Archivo abarca documentación desde 1974 a 2024 y afirma que en este tiempo, de las múltiples campañas emprendidas por EA, algunas de las más importantes han sido la antinuclear y, más reciente, la del Prestige.

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Pero recuerda también "la batalla contra el trasvase del Ebro, que no era la primera, porque en la época de Franco ya se había intentado hacer",

Además, dice, en 1995 Aedenat organizó un foro alternativo a la reunión en Madrid de los representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, en respuesta a sus políticas económicas.

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Asimismo, recuerda que en los años 90 se organizó "una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para el cierre de las centrales nucleares, con la recogida de 500.000 firmas, pero "muchas las echaron para atrás y pusieron muchas trabas para que saliera adelante la ILP".

Sin embargo, subraya que "fue un momento que consiguió unificar a todos los ecologistas y conservacionistas que había en España".

Díaz asegura que lo que pretenden es que "la historia del movimiento ecologista forme parte de la historia social del país, lo mismo que los otros movimientos sociales".

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En su opinión, "existe un movimiento social importante, en este caso ecologista, al que no se da institucionalmente mucha participación".

Por ello, invita a la gente a movilizarse: "Vivimos en una situación que es muy crítica, porque hay una crisis ambiental muy grande, que es la del cambio climático"; y recuerda que "el ser humano depende de la naturaleza, del clima, del aire, del agua, del suelo, aunque quienes viven en las ciudades vivan al margen de todo ello".

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Díaz muestra su preocupación porque "no se está poniendo los medios para disminuir las emisiones de CO2 y para adaptarse a la nueva situación" climática.

La documentación actualmente en papel pasará por un "proceso de digitalización para facilitar su conservación y la consulta" por las personas que quieran estudiar sobre los "cientos de campañas, debates y movilizaciones en defensa del medio ambiente y la justicia social", dice, y anuncia también una próxima exposición. EFE

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