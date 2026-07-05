La vicepresidenta Aagesen comparece en la comisión SEPI del Senado por Tubos Reunidos

Madrid, 5 jul (EFE).- La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, comparece este miércoles a las 11:00 horas en la comisión del Senado que investiga presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), donde dará explicaciones sobre el rescate de Tubos Reunidos.

El PP, grupo que cuenta con mayoría en la Cámara Alta, ya avanzó esta semana que iba a citar a Aagesen en dicha comisión al haber tenido responsabilidades políticas en las ayudas públicas concedidas a Tubos Reunidos, Air Europa y Plus Ultra, según explicó la portavoz popular en el Senado, Alicia García.

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Estas compañías acudieron al Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas, instrumento que el Ejecutivo aprobó el 3 de julio de 2020 con el objetivo de aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia de sociedades no financieras afectadas por la pandemia y que eran consideradas estratégicas.

Este fondo se encontraba adscrito al Ministerio de Hacienda y fue gestionado por un Consejo Gestor a través de la Sepi. Aagesen, entonces secretaria de Estado de Energía, formó parte de las reuniones del citado órgano, como también lo hicieron sus homólogas en Hacienda, Defensa y Economía y Apoyo a la Empresa, entre otros.

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El préstamo de casi 113 millones de euros a Tubos Reunidos figura entre los asuntos del caso que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y que gira en torno a una supuesta estructura para desestabilizar procedimientos judiciales contra el PSOE o el Ejecutivo.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el grupo denominado 'Hirurok' ("Nosotros tres", en euskera, y supuestamente integrado por la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la Sepi Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso) habría llevado a cabo "acciones tendentes al otorgamiento" de la ayuda.

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A cambio de esta gestión percibieron 114.950 euros por servicios de prospección de mercados a través de la empresa Mediaciones Martínez, pagos de los cuales constan facturas, pero que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera "mendaces" pues "su verdadera motivación" vendría por las gestiones para que la Sepi aprobase la ayuda a Tubos Reunidos.

El informe de Anticorrupción, que conllevó la imputación de una veintena de personas -entre ellas, la actual presidenta de la Sepi, Belén Gualda-, recoge cómo otro de los investigados comunicó a Vicente Fernández -que para entonces ya no estaba en el organismo- que Aagesen "había manifestado su oposición a la aprobación de la operación, aparentemente por razones de carácter ecológico".

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Estos hechos tuvieron lugar en junio de 2021, tras una reunión del Consejo Asesor. En este contexto, Fernández, que "disponía de un conocimiento detallado de la situación del expediente de Tubos Reunidos", procedió a iniciar "otro tipo de gestiones", en este caso, mediante la intervención de Antxon Alonso, añade la Fiscalía. EFE