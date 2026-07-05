Fallece José Manuel Díaz Novoa, un histórico del Sporting de Gijón

Gijón, 5 jul (EFE).- El exfutbolista, exentrenador y exdirectivo deportivo del Sporting de Gijón José Manuel Díaz Novoa ha fallecido a los 82 años de edad, según informó este domingo el club asturiano, del que era una figura histórica.

Nacido en Gijón el 1 de enero de 1944, Díaz Novoa fue el técnico que más partidos ha dirigido en la historia del Sporting, con un total de 284 encuentros oficiales, de los que 230 corresponden a Primera División, 38 a Copa del Rey, 10 a Copa de la Liga y 6 a Copa de la UEFA.

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Bajo su dirección, el conjunto rojiblanco disputó en 1982 su segunda final de Copa del Rey de la historia y logró tres clasificaciones para la Copa de la UEFA, en las campañas 1979-1980, 1984-1985 y 1986-1987.

Novoa también dirigió a lo largo de su carrera al Celta de Vigo, al Burgos, al Espanyol y al Málaga, además de sentarse en dos ocasiones en el banquillo de la selección de Asturias.

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Mediante un comunicado, el club gijonés subrayó que Novoa deja un legado "insustituible" en la historia del Sporting, con especial huella en El Molinón y en la Escuela de Fútbol de Mareo.

En la misma nota, la entidad trasladó sus condolencias a "familiares, amigos, excompañeros y seres queridos" del que fuera entrenador y jugador rojiblanco. EFE

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