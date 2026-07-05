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El juez aborda nuevas citaciones por el caso Leire en una semana que culminará con Narbona

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Madrid, 5 jul (EFE).- El juez que investiga el llamado caso Leire, la presunta trama que buscaba desestabilizar causas judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno, encara esta semana cuatro días de citaciones, que culminarán el viernes con la declaración como testigo de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sigue avanzando en su investigación sobre las maniobras de la exmilitante del PSOE Leire Díez, tras sumar dos nuevos imputados en el procedimiento: la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y su número dos, el director adjunto operativo (DAO) del cuerpo, Manuel Llamas.

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La testifical de Narbona es la que más atención suscita. Siguiendo la petición de la Fiscalía, Pedraz citó a la presidenta del PSOE después de que esta apareciera mencionada en un informe de la Guardia Civil por una conversación de WhatsAPP que mantuvo con Díez.

En aquel intercambio, la exmilitante socialista habla a Narbona de "reconducir" los ataques al presidente, dar "ayuda cualificada" y dar la vuelta al asunto "como un calcetín" y la presidenta del PSOE le respondía diciéndole que eso se lo había contado Díez "a Santos (Cerdán) el otro día".

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Fuera de los tribunales, también el viernes, el DAO de la Guardia Civil, ahora investigado por Pedraz, está citado a comparecer en una comisión de investigación del Senado.

A partir del martes, y antes de abordar la testifical de Narbona, el juez Pedraz escuchará a otros testigos.

Ante el juez está citado el martes el guardia civil Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo, pero que ante Pedraz acudirá como testigo, tras verse en marzo de 2025 con Leire Díez y declarar que la exmilitante le propuso restablecer su honor a cambio de información que perjudicase a la UCO.

Villalba llegó a tomar acta de los dos encuentros que mantuvo la exmilitante.

La directora de la Guardia Civil, ahora investigada, sostuvo públicamente que Leire Díez le pidió restituir en su puesto a Villalba y que esa rechazó de plano esa solicitud y dio por terminado el encuentro inmediatamente.

En esa misma jornada están citados también como testigos una de las fundadoras del medio Crónica Libre, Patricia Isabel Espinar, cuando están en el foco contratos del PSOE con este medio, así como Francisco Ortega, un exescolta y extrabajador en Correos que acompañó a Díez en sus citas con Rubén Villalba.

El miércoles será el turno del abogado de José Manuel Villarejo, que ante la Guardia Civil sostuvo que Díez ofreció un pacto con la Fiscalía, que sin embargo el fiscal del caso Tándem se negó a explorar.

Los investigadores de la Guardia Civil sostienen que Villarejo mantuvo varias reuniones con Leire Díez y que exploraron un acuerdo para que el comisario facilitase audios, grabaciones o documentación comprometedora, por ejemplo de un juez del Supremo. Ante los periodistas, Villarejo sostuvo que él era víctima de las "cloacas" de la exmilitante, aunque no aclaró si mantuvo encuentros con ella.

También el miércoles está citado Joaquín Parra, empresario de hidrocarburos y expresidente del club de fútbol de Badajoz, a quien el exjuez Luis José Sáenz de Tejada habló de corrupción en los juzgados, criticando a la jueza Beatriz Biedma, que investigaba al hermano de Pedro Sánchez.

Pedraz tomará declaración el jueves a dos empresarios del mundo de los hidrocarburos, Claudio Rivas, imputado en los casos Gaslow y Villafuel y Antonio Rodríguez Estepa, quien en su declaración policial apuntó que la abogada Leticia de la Hoz le pidió información sobre Repsol, la UCO o altos cargos de Hacienda.

El viernes, además de Narbona, están citados José Norberto Uzal, ex alto cargo de la Xunta de Galicia condenado por un fraude de IVA en hidrocarburos, y Rafael Salvador, un agente de la Policía Nacional en Sevilla que se vio con Leire Díez cuando esta buscaba información sobre la juez de los ERE, Mercedes Alaya. EFE

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