El Infoca da por controlado el incendio de Villanueva del Río y Minas (Sevilla)

Sevilla, 5 jul (EFE).- El Plan Infoca ha dado por controlado el incendio forestal declarado este sábado en el término municipal de Villanueva del Río y Minas, en la provincia de Sevilla, para cuya extinción se llegaron a desplegar siete medios aéreos y más de medio centenar de efectivos.

El control, según ha informado el Infoca, se decretó a última hora del sábado, a las 23:30 horas, y durante la noche se ha seguido trabajando en tareas de liquidación con 26 profesionales y tres autobombas.

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El Infoca activó ayer para este fuego siete helicópteros, 52 profesionales, una unidad médica y dos autobombas.

El fuego se desarrolló cerca del zoológico Mundo Park, que cerró sus instalaciones y su propio personal estuvo colaborando para la extinción de las llamas.

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El parque, que ha agradecido la labor del Infoca, ha informado de que se prevé abrir este domingo con normalidad.

En cuanto al incendio declarado en Morón de la Frontera (Sevilla), permanece activo y durante toda la noche han trabajado en el lugar 75 profesionales, dos autobombas, una unidad meteorología, otra de análisis de incendios y un módulo de mando.

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Estos medios se han completado con una unidad médica y dos buldócer. EFE

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