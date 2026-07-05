El fotógrafo Miguel Muñiz: "Mi interés está en trabajar sobre el territorio y la memoria"

José Carlos Rodríguez

Santiago de Compostela, 5 jul (EFE).- El fotógrafo ourensano Miguel Muñiz, ganador del Premio Luis Ksado de Creación Fotográfica 2026 por la serie 'Aventados', asegura que su interés con la cámara está en "el territorio y la memoria", ejes fundamentales de un trabajo documental en el que explora el impacto del viento del nordés en la zona de Estaca de Bares (A Coruña).

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Tras haber sido dos veces finalista y recibir una mención de honor en anteriores ediciones del certamen, Muñiz reconoce que el galardón ha supuesto una sorpresa.

"Ya pensaba que este premio no era para mí", confiesa en una entrevista con EFE en la que explica que aquellas selecciones le sirvieron como estímulo para seguir desarrollando su serie fotográfica.

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"Cuando eres finalista continúas trabajando y mejorando el proyecto, de alguna manera te anima a seguir", afirma.

La serie nació de forma casi casual, después de que el fotógrafo se encontrara unos arbustos sacudidos con violencia por el viento del nordés.

Comenzó retratando la vegetación y el paisaje hasta que advirtió que esa misma transformación también se reflejaba en las personas que habitan el entorno de Estaca de Bares, el punto más septentrional de España.

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"El viento del nordés transforma tanto a las personas como al territorio. Aunque este fenómeno afecta a toda Galicia, es en el extremo norte de la comunidad donde sopla con mayor intensidad y durante más días al año, convirtiéndose en un elemento que condiciona la vida cotidiana", asegura.

Comenta que debido a este viento, la vegetación crece orientada hacia un lado para no quebrar y las personas, de una forma parecida, también se adaptan a ese viento.

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Según afirma, el nordés influye en el aislamiento y el despoblamiento de una comarca que, pese a su riqueza natural, sus playas o su gastronomía, recibe un impacto turístico inferior al de otras zonas gallegas.

"Una vez una vecina de la zona me dijo que es como si el viento 'los arrastrara tierra adentro'", explica.

'Aventados', por tanto, combina paisajes y retratos con el objetivo de mostrar esa estrecha relación entre el entorno y quienes viven en él, una constante que atraviesa toda su obra.

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Muñiz considera además que Galicia atraviesa un momento de gran vitalidad creativa en lo que se refiere a fotografía, ya que, junto a autores ya consolidados con diferentes premios como Óscar Corral o Brais Lorenzo, está emergiendo una nueva generación que obtiene reconocimiento dentro y fuera de la comunidad, como el caso de Elena Fernández o Lucía Otero.

En su opinión, ese auge se explica por la tradición gallega del fotoperiodismo y la fotografía documental, pero también por las características de un territorio en el que se da "una luz muy cambiante" y "unas tradiciones y una memoria" que ofrecen muchas historias que contar.

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Además de la dotación económica, el Premio Luis Ksado permitirá que 'Aventados' se convierta en una exposición itinerante por distintos municipios de la provincia de A Coruña, una oportunidad que Muñiz valora por la posibilidad de acercar el proyecto al público.

Lejos de cerrar esa línea de investigación, el fotoperiodista avanza en su otro proyecto, titulado 'O derradeiro trazo de xiz' y dedicado a fotografiar y documentar las antiguas escuelas rurales abandonadas desde mediados del siglo pasado.

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En él, retrata a personas en el interior de esos edificios, rodeadas de pupitres, encerados y otros vestigios del pasado. De nuevo, memoria ligada al territorio. EFE

(foto)