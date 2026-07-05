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¿Dónde es más cara la vivienda en España y en qué provincias sube más?

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Madrid, 5 jun (EFE).- El precio de la vivienda subió en el primer trimestre del año cerca de un 14 %, hasta los 2.315,7 euros/m2, y las provincias más caras de España fueron Madrid (4.047,5 euros), Baleares (3.885,6 euros), Guipúzcoa (3.419,7 euros), Barcelona (3.207,7 euros) y Málaga (2.988 euros).

Los grandes núcleos urbanos y polos de empleo, así como aquellas zonas en las que el peso turístico es más intenso, fueron las provincias con el metro cuadrado más caro y aquellas en las que más acentuadas fueron las tensiones de precios, ya que la oferta existentes es incapaz de absorber una demanda creciente.

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Madrid fue la única provincia de España que superó los 4.000 euros por metro cuadrado. En concreto, su valor se situó en 4.047,5 euros, lo que supone una subida del 16,4 % con respecto al primer trimestre de 2025, según la última estadística de valor tasado que elabora el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Tras Madrid, destacó Baleares, con 3.885,6 euros/m2, el 13,1 % más que un año antes.

El tercer puesto fue para la provincia de Guipúzcoa, con 3.419,7/m2, 10,5 % más, la única del País Vasco que rebasó los 3.000 euros.

El cuarto lugar lo ocupó Barcelona, con 3.207,7 euros/m2, el 12 % más. Unos valores que contrastan con los que se registran, dentro de Cataluña, en Lleida, que es la más barata con 1.282,2 euros.

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En Andalucía, el valor tasado de la vivienda se encareció un 13 %, hasta los 1.924,9 euros, y la provincia más cara con diferencia fue Málaga con 2.988 euros, la única que supera los 2.000 euros y roza los 3.000 euros. También registró en el primer trimestre la subida más pronunciada, del 14,2 %. La más barata es Jaén con 898,2 euros, la única por debajo de los 1.000 euros/m2.

En el archipiélago canario, Santa Cruz de Tenerife fue la más cara para comprar una vivienda al alcanzar valores de 2.264,7 euros/m2, 15,7 % más.

Tras ella se situaron las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, ambas por encima de los 2.000 euros/m2. En Ceuta los precios fueron ligeramente más altos (2.212 euros), el 8 % más; mientras que en Melilla se situaron en 2.122,9 euros, un alza interanual del 11,5 %.

A continuación, destacó Cantabria, con 2.081,7 euros/m2, el 17,4 % más que en los tres primeros meses de 2025.

En el caso de la Comunidad Valenciana, la provincia más cara fue Alicante con 1.991,7 euros/m2, el 15,7 % más; y seguida muy de cerca por Valencia.

En Navarra, el valor tasado de la vivienda alcanzó los 1.934,3 euros/m2, el 12,5 % más; mientras que en Aragón donde más subió fue en Zaragoza, un 16 %, hasta los 1.905 euros. En el otro extremo, la más barata es Teruel con poco más de mil euros (1.003,8).

En Galicia, se observan valores muy similares entre sus provincias, aunque Pontevedra lidera la clasificación con 1.784,5 euros/m2, el 14 % más), por delante de A Coruña (1.710,7 euros, 13,8 % más).

Asturias llegó a 1.752,2 euros/m2, el 15,4 % más; y en Castilla-La Mancha la más cara es Guadalajara, con 1.670,8 euros/m2, el 14,5 % más; y Ciudad Real la más económica con 827,5 euros, el 10,7 % superior. Tampoco Cuenca llega a 1.000 euros.

En Castilla y León, los precios por provincias son similares aunque el importe más elevado se da en Segovia 1.479,4, el 19,1 % más; y el más barato en Zamora, (933,7, el 9,7 % más).

En La Rioja, el precio llegó a 1.440, el 10,5 % más; y en Murcia a 1.330,2, el 13,4 % superior.

El menor desembolso de España se requiere en Extremadura, donde sus dos provincias están debajo de los 1.000 euros. Badajoz (987,5, 5 % más) y Cáceres (946,8, 8,1 % más). EFE

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