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Declaran 5 de los investigados por apalear un muñeco que representaría a Pedro Sánchez

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Madrid, 5 jul (EFE).- La jueza que investiga el apaleamiento de un muñeco que supuestamente representaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, toma declaración el martes a cinco de los imputados, en las que son las primeras comparecencias desde que se reabrió la causa en septiembre de 2025, ya que solo ha comparecido por escrito, como perjudicado, el presidente del Ejecutivo.

La magistrada de la plaza 26 de la sección de instrucción del tribunal de instancia de Madrid investiga a seis personas por un presunto delito de amenazas al presidente del Gobierno, por representar colgado y apalear un muñeco que supuestamente le simbolizaba durante las protestas contra la ley de amnistía que se llevaron a cabo la Nochevieja de 2023 en la sede del PSOE de la calle Ferraz.

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Esta causa arrancó a principios de 2024 y la magistrada la archivó en febrero de ese año, rechazando que hubiera delito en una protesta en la que "lo más violento fue golpear a una piñata" que "en ningún caso" se parecía al presidente del Gobierno.

Pero en julio de 2025 la Audiencia Provincial de Madrid ordenó que se reabriera, al considerar que los hechos investigados podrían constituir un delito de amenazas contra el presidente del Ejecutivo. Y así la jueza la reabrió en septiembre de 2025.

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La jueza ha citado para este martes a cinco de los investigados, según la providencia a la que ha tenido acceso EFE, y en la que no se cita al sexto, sin que haya trascendido por qué.

Se trata de las primeras declaraciones presenciales en esta causa, en la que la magistrada solicitó recibir declaración por escrito a Pedro Sánchez para saber cuándo conoció los hechos y precisara si había sufrido algún perjuicio, a lo que el presidente contestó que lo supo por el resumen de prensa que elabora su gabinete y que esa acción fue una "manifestación brutal de odio" destinada a amenazarle no solo a él y a su familia sino a todos los socialistas.

Luego la jueza citó como testigo al ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés, que sería el máximo responsable del gabinete que elaboró el resumen de prensa que se envió al presidente al día siguiente del incidente. Pero el juzgado no pudo completar la citación judicial formalmente.

Ahora declararán cinco de los investigados, varios de los cuales ya adelantaron cuando se reactivó el proceso que el muñeco apaleado era una piñata que no simbolizaba a Pedro Sánchez y que se manifestaron festivamente y ejercieron su libertad de expresión. EFE

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