Una manifestación recorre el centro de Santander para defender la sanidad pública

Santander, 4 jul (EFE).- Una manifestación ha recorrido el centro de Santander en defensa de la sanidad pública y en contra de las privatizaciones con unos 1.500 participantes, según la Policía Local.

Diversos colectivos y partidos han convocado esta manifestación en Santander, desde la plaza de Numancia a la del Ayuntamiento.

Encabezados por una pancarta en la que se podía leer "Sanidad pública y de calidad. Sin recortes. ¡Privatización no!", quienes han participado en la marcha han gritado que la sanidad pública "no se vende, se defiende", que los datos de la lista de espera sanitaria "desesperan", y que "ni un paso atrás por la sanidad".

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Joaquín de la Peña, de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, ha lamentado que la sanidad pública se está "deteriorando muy rápidamente", no sólo por la crisis de la Atención Primaria, sino también "por la deriva hacia la sanidad privada", con los conciertos con centros privados como el de Santa Clotilde.

"Es dinero que se está yendo a la sanidad privada y que debería ir a inversiones en la sanidad pública", ha advertido.

También ha considerado que el consejero de Salud, César Pascual, "echa balones fuera". "El problema de la lista de espera es suyo y el de la huelga médica en cierta manera también", ha recalcado Peña.

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Y ha criticado que "mientras que por la mañana se suspende actividad por la huelga, por la tarde se hacen peonadas". "Hay una serie de contradicciones que a nosotros nos parecen muy graves", ha apostillado.

Pablo Díaz, de ATI, uno de los sindicatos que ha acudido a la protesta, ha coincidido en que uno de los motivos de la convocatoria es la "deriva privatizadora" que atribuye al Gobierno de María José Sáez de Buruaga (PP), con el consejero de Salud, César Pascual, "a la cabeza".

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"Vemos consultorios cerrados, vemos centros de salud que están en precario y todo eso hay que protegerlo y luchar para defenderlo", ha destacado.

Con el verano, además, la situación se agrava, ha advertido Díaz, porque la demanda de asistencia "se multiplica".

Se ha quejado de "los recortes y la dejadez" y se ha referido a la presión que padecen, especialmente en zonas turísticas, las personas trabajadoras por ejemplo en el hospital de Laredo, donde la asistencia "se ve multiplicada por 10 y no tienen los refuerzos suficientes ni la dotación suficiente".EFE

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