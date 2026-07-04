Tellado exige elecciones a Sánchez y que "asuma su realidad" ante esta "tragedia nacional"

Pontedeume (A Coruña), 4 jul (EFE).- El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha exigido este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones y "asuma su realidad" ante una "tragedia nacional" en la que ya tiene 126 imputados, más que los 121 diputados del PSOE.

"Hoy este Gobierno tiene más imputados que diputados", ha dicho en Pontedeume (A Coruña) en declaraciones a la prensa en un acto del PP.

Tellado ha tachado de "tragedia nacional lo que está ocurriendo" y ha dicho que el jefe del Ejecutivo es líder, pero de una "organización criminal" y esto, ha añadido, "lo dice la Audiencia Nacional y lo han dicho el Tribunal Supremo y los distintos juzgados de España".

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Frente a toda esa "decadencia", ha erigido al Partido Popular como alternativa y ha apuntado que "más pronto que tarde Sánchez deberá asumir la realidad de su gobierno y ceder la palabra a los ciudadanos convocando elecciones".

"Asuma la realidad de los hechos", ha reclamado Tellado al presidente del gobierno, porque la legislatura está "finiquitada, acabada. Asuma la realidad, su realidad, y convoque cuanto antes elecciones".

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Lo que se ve es de una "gravedad extrema", ha asegurado el dirigente del PP y ha puesto como ejemplo la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, junto a su número dos, el Director Adjunto Operativo (DAO), Manuel Llamas.

Para Tellado, esto, "que no tiene precedentes en nuestro país", es "algo inaceptable, completamente inasumible y un deshonor para la Guardia Civil" por, presuntamente, haber colaborado González "con una trama que pretendía socavar, horadar el funcionamiento de la UCO, que investigaba delitos supuestamente cometidos por el propio Gobierno".

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Tellado ha insistido en que Mercedes González debe dimitir por esa investigación por prevaricación y obstrucción a la justicia, al igual que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en su caso por "mentir".

Y como ellos, ha agregado, Belén Gualda, presidenta de la SEPI, después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decidiera imputarla igualmente en el caso Leire.

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Con todo, ha indicado que lo que parece es que Sánchez ha decidido que no va a dimitir nadie más porque "si se abriese esa espita, esto no pararía nunca y tendrían que dimitir tantas personas que el Gobierno sería un auténtico descalabro".

Sobre los pactos de gobiernos autonómicos con Vox, Tellado ha asegurado que los populares están "satisfechos" por los acuerdos alcanzados para garantizar la gobernabilidad y que una "vergüenza" sería pactar con Bildu. EFE

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