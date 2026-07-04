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Reyes Maroto llama a la movilización contra un PP que hace invisible al colectivo LGTBI

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Madrid, 3 jul (EFE).- La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos a participar en la manifestación del Orgullo que esta tarde recorrerá la ciudad, una movilización que, a su juicio, se dirigirá contra “ese PP” que quiere hacer invisible al colectivo LGTBI.

“Vamos a salir hoy a las calles de Madrid a recordarles a Ayuso y Almeida que los madrileños se parecen más a los valores que defiende el PSOE de libertad y tolerancia” que a “ese PP que esconde” a un colectivo del que parece que “se avergüenzan”, ha señalado la exministra.

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Maroto, que es secretaria general del PSOE de Madrid y portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, ha protagonizado, junto al secretario de Políticas LGTBI del PSOE, Víctor Gutiérrez, un encuentro con la militancia socialista con motivo del Orgullo 2026.

El acto, que se ha celebrado en el Espacio Pedro Zerolo de la sede socialista, ha contado con la asistencia de varias decenas de militantes.

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Maroto ha defendido que Madrid es una ciudad abierta en la que se combate la discriminación, y ha acusado a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde José Luis Martínez Almeida, de querer hacer invisible el Día del Orgullo no poniendo su bandera en las instituciones.

“Esconden a un colectivo del que parece que se avergüenzan, y por eso vamos a salir hoy a las calles de Madrid”, porque “siempre que gobierna el PSOE conseguimos más derechos”, ha expresado.

Por su lado, Víctor Gutiérrez ha respondido al vicesecretario de Igualdad del PP, Jaime de los Santos, quien defiende hoy en una entrevista en el diario El País que "la autodeterminación de género es una ficción".

El socialista ha acusado al dirigente popular de “quedar retratado” al pedir “informes médicos para las personas trans” y ha reivindicado la consideración como delito a las terapias de conversión prevista en la reforma legislativa aprobada por el Congreso el pasado 25 de junio. EFE

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