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PSOE se asoma a unas primarias de alta tensión en el Ayuntamiento de Madrid entre Reyes Maroto y Enma López

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El PSOE de Madrid se asoma a unas primarias que se prevén de alta tensión entre la actual portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, y la portavoz adjunta, Enma López, por ser la cabeza socialista para disputarle la Alcaldía a José Luis Martínez-Almeida (PP) en 2027.

Este viernes concluía el plazo de lo socialistas madrileños para presentar las precandidaturas y se formalizaba la pugna entre Reyes Maroto y Enma López. En el caso de la Comunidad se sumaba en el último momento la militante de base Silvia López al secretario general del partido y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

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El duelo socialista en la capital llega tres años después de que Reyes Maroto y Enma López hiciesen tándem en campaña, con la primera como candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid tras su paso por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y la segunda como su directora de campaña y número tres de la lista.

Tras aquellos comicios, el PSOE entró en Cibeles con once concejales y desde entonces ambas han compartido bancada, grupo municipal --en el que López ejerce como portavoz adjunta-- y oposición al Gobierno de Almeida.

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Ahora, las dos concurren como rivales en las primarias socialistas para elegir a la candidata a la Alcaldía de Madrid en 2027. La actual portavoz socialista en el Ayuntamiento y secretaria general de PSOE Madrid Ciudad defiende la continuidad de un proyecto "ganador" que asegura haber construido durante estos años con "compromiso, constancia y confianza", mientras que López reivindica que "ha llegado el momento" de "dar un paso más" para "ilusionar" y llegar a los barrios.

La pugna contrapone así los caminos que toman ambas candidatas para conseguir arrebatar el bastón de mando a Almeida. Maroto apela a un proyecto consolidado, a que su "sitio está en Madrid" y a cumplir la palabra dada en 2023, cuando se comprometió con la militancia socialista y con los madrileños a "liderar una alternativa para cambiar el Gobierno de Madrid". López, por su parte, busca instalar la idea de relevo con el lema 'Ya toca' y con un mensaje dirigido a despertar a una militancia a la que pregunta: "¿Cuánto hace que no te ilusionas?".

ANTES DE ANUNCIARSE LAS PRIMARIAS

En el caso de Enma López, su carrera comenzó antes de que siquiera se hubiera aprobado un calendario de primarias por la dirección nacional de la que, hasta ese momento, ella misma formaba parte como portavoz adjunta además de secretaria de Estudios y Programas.

Hace una semana ella misma daba un paso al frente anunciándolo a través de una entrevista en el diario 'El País'. Quedaban aún dos días para que se aprobase por la Ejecutiva Federal el calendario con las tres ventanas para celebrar primarias: julio, septiembre y noviembre. Y, de hecho, luego tendría que ser la dirección regional del partido --que se reunía el martes-- la que eligiese a cuál atenerse.

Fuentes del partido en Madrid trasladaban a Europa Press entonces su sorpresa ante un movimiento "extemporáneo" y "precipitado". Otras apuntaban lo poco estético de anunciar una candidatura a un proceso que tú misma tienes que aprobar días más tarde.

Un día más tarde López puso a disposición del partido su cargo como portavoz adjunta en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE para centrarse en las primarias a la Alcaldía de Madrid, después de haber dado a conocer en las horas previas su deseo de postularse como candidata.

El anuncio no sentó bien tampoco en la dirección federal del PSOE. Fuentes socialistas trasladaron a Europa Press que en Ferraz consideraban que López se había precipitado y reprochaban que no se hubiera ceñido a los tiempos marcados por la organización.

PLENO DEL ESTADO DE LA CIUDAD

Además, el anuncio de López llegaba días antes del Pleno más importante del año, el Debate sobre el Estado de la Ciudad, en el que Maroto, como portavoz del Grupo Municipal Socialista, fue la encargada de fijar la posición del PSOE frente al alcalde.

La jornada dejó también una imagen de la tensión interna que viven los socialistas: López entró sola al Pleno de Cibeles y el resto del Grupo esperó fuera hasta el momento de dar inicio al debate. También dejó otra imagen insólita, el acercamiento de López y Almeida, un gesto que no se ve con Maroto desde que el alcalde rompió relaciones institucionales con el PSOE tras los desencuentros por el número de fallecidos en las residencias durante la pandemia.

Durante su intervención, Almeida aprovechó el duelo con el que las socialistas "se apuñalan políticamente entre ellas" para golpear a Maroto y advertirle que "no tiene garantizado ni de lejos" ser la próxima candidata del PSOE a la Alcaldía".

ENMA LÓPEZ: "YA TOCA"

Un día más tarde, cuando se abría el plazo de presentar precandidaturas, López formalizó la suya alzando la bandera del 'Ya toca'. Da este paso en respuesta a "una ola de ilusión" y "ganas de cambio" en la sociedad y tras "escuchar durante años, más de cuatro años, a los militantes de Madrid en todas las agrupaciones" pedírselo.

Definió a Maroto como "compañera y amiga" y aseguró que valora "muchísimo" el trabajo que ha hecho durante estos años en Cibeles, aunque recalcó que "es el momento de dar un paso más". Su propuesta pasa por "llegar a los barrios", "ilusionar" y comunicar "de otra manera", con una forma "más moderna" y con "empatía".

López apuesta así por un registro más digital, visual y emocional, dedicando a Madrid la estrofa 'Solo quiero quererte como nunca te quisieron' y lanzando una web propia que traslada "alegría, futuro y soluciones", que bebe de la estética de la campaña del ahora alcalde de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani.

MAROTO: "LA ALTERNATIVA PASA POR NO EMPEZAR DE CERO CADA CUATRO AÑOS"

Por su parte, Reyes Maroto esperó al viernes para registrar su candidatura, último día del plazo. Desde la plaza de la Villa defendió que lo hace porque cumple su "palabra" y para dar continuidad a un "proyecto ganador" que inició en 2023, cuando se comprometió con la militancia socialista y con los madrileños a "liderar una alternativa para cambiar el Gobierno de Madrid".

"Mi sitio está en Madrid", subrayó la portavoz socialista arropada por la mayoría de concejales del Grupo Municipal Socialista y militantes ante el proceso que aseguró que afronta "con mucha serenidad". Una imagen de respaldo interno con la que trató de mostrar músculo orgánico frente a la candidatura de su portavoz adjunta.

Maroto, mujer de partido, dio el salto al Gobierno de España desde la Asamblea de Madrid para aterrizar finalmente en la política municipal de la capital. Desde Cibeles, ha trabajado estos años precisamente esa conexión local a través de visitas a barrios, asociaciones vecinales y agrupaciones socialistas.

Ese recorrido es ahora el principal argumento de su candidatura: la idea de que el proyecto ya está hecho, que ha madurado durante el mandato y que no conviene volver a empezar "de cero". "Compromiso, constancia y confianza", resumió.

LA CARRERA A LA COMUNIDAD DE MADRID

Mientras que en la capital se enfrentan dos perfiles con peso, en la Comunidad de Madrid se da por hecho que el ministro Óscar López se convertirá en el candidato rematando el camino que empezó a finales de 2025 con la mirada puesta en romper la racha de 30 años de gobiernos consecutivos del PP.

Tras las precandidaturas empieza este sábado la recogida de avalas que seguirá hasta el 11 de julio. En el caso de que los precandidatos obtengan el número mínimo, la campaña de información será entre el 12 y el 18, mientras que el domingo 19 de julio será el turno de la votación en primera y única vuelta. En ningún caso será necesaria una segunda vuelta al haber solo dos precandidatos.

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EuropaPress

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