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Presidenta Médicos Rioja: la sanidad española tiene músculo, pero se puede ir a la quiebra

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Pilar Mazo

Logroño, 4 jul (EFE).- El sistema público sanitario español "todavía tiene músculo y resistencia y lo que hace falta es fortalecerlo", pero requiere contar con los profesionales de la medicina, ya que, de lo contrario, se puede "ir a la quiebra".

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Así lo ha señalado a EFE la presidenta del Colegio Oficial de Médicos de La Rioja y patrona de la Fundación para la Cooperación Internacional de la Organización Médica Colegial (OMC), Inmaculada Martínez Torre, con motivo de la celebración en la comunidad riojana del Día de la Profesión Médica.

Es una efeméride para "celebrar" porque la medicina tiene "una gran carga vocacional y una trascendencia social", ha dicho, pero desde el Ministerio de Sanidad se quiere determinar el futuro de la profesión médica sin contar con sus profesionales, lo que ha provocado la reciente huelga de médicos.

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"Estamos en un parón" de esta convocatoria hasta septiembre, en que está convocada una huelga indefinida de médicos, ya que, por el momento, según lo transmitido por los sindicatos que conforman el comité de huelga, no hay avances con el Ministerio, después de cinco semanas de parones entre febrero y junio.

Martínez Torre, jefa de servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario San Pedro de Logroño, ha resaltado que toda la profesión médica, en todas sus vertientes y representaciones, entiende las razones de las organizaciones convocantes de la movilización, ya que no se puede continuar con "normas pasadas".

En su opinión, como no se alcance un acuerdo, "el Sistema Nacional de Salud va a la quiebra", con la repercusión que ello puede tener en el paciente.

"Si no cuentan con los médicos, que son la cabeza del sistema, las personas más cualificadas para poder llevar esto por buen puerto -ha asegurado-, hay un enfrentamiento frontal" en relación a la reforma del estatuto marco que plantea el Ministerio, sin atender las propuestas de los profesionales de la medicina.

Por otra parte, ha reconocido que, ante la situación de "bloqueo o colapaso" en el sistema sanitario nacional, haya más personas que puedan hacerse seguros privados, algo que "ya está ocurriendo".

Sin embargo, cree que "el sistema no va a cambiar y no se va a ir a un sistema liberal" en la sanidad española.

Ha expresado su confianza en que "el sistema se refuerce y no fracase", aunque, "actualmente, está en una situación de dificultad" por el conflicto que se ha creado, dado que "no se puede seguir con la misma norma de hace 20 años" ante los nuevos avances y retos en la medicina y la profesión médica.

También ha reconocido que las guardias médicas no se pueden suprimir, pero hay que acercarse a "algo sostenible"; y ha abogado por un estatuto marco propio del siglo XXI. EFE

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