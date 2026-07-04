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Óscar López acusa a Feijóo de ser el "gran blanqueador de Vox" tras el pacto de Moreno en Andalucía

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El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha cargado este sábado contra el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tras el pacto de Juanma Moreno Bonilla con Vox para ser investido presidente de la Junta de Andalucía, y le ha acusado de pasar a la historia como "el gran blanqueador" de la ultraderecha en España.

Desde Almagro (Ciudad Real), donde ha visitado el Festival Internacional de Teatro Clásico, López ha valorado la investidura de Moreno Bonilla en Andalucía poniendo el foco en la alianza del PP con Vox.

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"Cuatro comunidades, cuatro pactos con Vox. Esto es lo que está pasando", ha afirmado el ministro, que ha acusado a los populares de depender de la ultraderecha para conservar gobiernos autonómicos.

El ministro ha sostenido que Feijóo "va a pasar a la historia por ser el gran blanqueador de Vox" y ha añadido que el PP actual ya no es, a su juicio, un partido de centro-derecha homologable a los partidos conservadores europeos.

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"El PP de Feijóo es el PP de Vox", ha resumido López, que ha asegurado que todos los pactos autonómicos con la ultraderecha se han cerrado con Feijóo al frente del Partido Popular.

Según el ministro, el PP ha optado por "copiar los insultos, las políticas y los discursos de odio de Vox", hasta el punto de que considera "imposible diferenciar hoy al PP de Vox" tanto en el tono como en las propuestas políticas.

En este sentido, ha acusado a los populares de comprar "todos los marcos de la ultraderecha" y ha citado las campañas contra la inmigración, contra el aborto, contra las mujeres, contra la regularización y contra el propio sistema electoral español.

López ha defendido que España cuenta con "uno de los mejores sistemas electorales del mundo" y ha criticado que el PP esté contribuyendo a desacreditarlo con discursos que, en su opinión, antes eran propios exclusivamente de la ultraderecha.

"El señor Feijóo va a pasar a la historia por dos cosas: primero, por no ser presidente por no haber querido; y segundo, por haber sido el que blanqueó a la ultraderecha en este país", ha concluido.

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EuropaPress

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