Narbona expresa la "plena confianza" del PSOE hacia la directora de la Guardia Civil

Valladolid, 4 jul (EFE).- La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha expresado este sábado la "plena confianza" que tienen respecto al trabajo desarrollado por la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, tras ser imputada dentro de la investigación sobre el denominado caso Leire.

Antes de participar en unas jornadas sobre feminismo organizadas por el PSOE de Valladolid en el municipio de Aldea de San Miguel, preguntada por la situación de la directora general de la Guardia civil y el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, también investigado por supuestas irregularidades, Narbona ha sostenido que González merece todo el apoyo del PSOE y que se respete la presunción de inocencia.

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En este sentido, la presidenta del PSOE ha calificado de "magnífico" el trabajo desarrollado por Mercedes González, tanto al frente de la Guardia Civil como de la Delegación del Gobierno en Madrid, por lo que ha expresado la "plena confianza" sobre su actuación respecto a Leire Díez y que pronto se aclaren "las dudas".

Sobre su relación con Leire Díez, Narbona ha reconocido que la conoce desde 2017, pero ha preferido reservar lo que tenga que contar sobre esa relación para su declaración como testigo ante el juez Pedraz, prevista el próximo 10 de julio.

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Preguntada por la situación del DAO y si sería partidaria de apartarle, Narbona ha considerado que ese tipo de decisiones son competencia del Ministerio.EFE

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