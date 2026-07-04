Matxín: "Justa victoria de Vingegaard, le felicito"

Barcelona, 4 jul (EFE).- Josean Fernández Matxín, director del UAE, felicitó al danés Jonas Vingegaard por enfundarse el primer maillot amarillo del Tour 2026 tras conducir al Visma al triunfo en la contrarreloj inaugural por equipos con meta en Montjuic.

Vingegaard ejerció de líder total y marcó el mejor tiempo con 21.47 minutos, a una media de 54 km/hora. El segundo equipo, con Filippo Ganna al frente, fue segundo, con el italiano a 8 segundos en la general. Y cerrando el primer podio Tadej Pogacar, el gran favorito, puso al UAE en la tercera plaza, con el esloveno a 12 segundos.

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"Ha sido una victoria justa la de Vingegaard. Nosotros hicimos lo que debíamos hacer y no nos queda más que felicitar al ganador, hoy han sido mejores. Solo hemos perdido la primera batalla, pero el Tour no ha hecho más que comenzar", dio Matxín en la meta de Montjuic.

El técnico vasco explicó que la idea del equipo era "llegar al repecho final con Pogacar y Del Toro y que Tadej diera el máximo hasta meta para minimizar daños, ya que sabíamos que íbamos en desventaja", concluyó. EFE

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