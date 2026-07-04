Leslie Romero, eliminada en semifinales en la Copa del Mundo de Cracovia por un tropiezo

Redacción deportes, 4 jul (EFE).- La española Leslie Romero no pudo luchar por las medallas en la Copa del Mundo de escalada de velocidad de Cracovia (Polonia) al quedar eliminada este sábado en las semifinales debido a un traspié en la segunda parte de su ascenso cuando pugnaba por una de las dos plazas para la final.

Después de volver a batir ayer, viernes, el récord de España, con 6.26, Romero superó con solvencia la ronda de octavos y la de cuartos de final, donde logró ser la primera, pero el tropiezo en la semifinal impidió volver a subir al podio como hizo en Alcobendas (Madrid) el pasado mes de mayo, cuando fue segunda.

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Romero, de 28 años y nacida en Venezuela, había logrado la tercera mejor marca en la ronda clasificatoria en Cracovia con el récord nacional, lo que alentaba sus opciones de hacer un buen resultado en la jornada de hoy, donde hizo 6.41 en octavos y 6.39, en cuartos.

Sin embargo, la suerte no le acompañó en la semifinal y acabó cuarta con 8.24 como consecuencia del enganchón.

La otra española en la competición fue Carla Martínez, quien cayó en cuartos a pesar de hacer su mejor marca personal, con 6.46.

Martínez quedó tercera después de un leve error en el último suspiro cuando luchaba por ser segunda.

También quecó apeado en cuartos Erik Noya al ser último en la ronda después de hacer una gran actuación en octavos, donde fue segundo, por delante del indonesio Leonardo Veddriq, campeón olímpico en París.

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En categoría femenina, el oro correspondió a la indonesia Desak Made Rita Kusuma Dewi, aunque la gran protagonista de la competición fue la estadounidense Emma Hunt, quien pulverizó el récord mundial con 5.99 en la ronda de cuartos, por lo que se convirtió en la primera mujer en bajar de los seis segundos.

En la final, en la que fue descalificada por salida nula la polaca Aleksandra Miroslaw, oro en París 2024 y poseedora del récord mundial hasta hoy con 6.03, Hunt cometió un error que le condenó al tercer puesto, por detrás de Made Rita y de la polaca Natalia Kalucka.

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En la prueba masculina, el ganador fue el estadounidense Samuel Watson, con 4.60, por delante del chino Yicheng Zhao, plusmarquista mundial con 4.54 a sus 17 años.

La prueba de Cracovia es la primera de la serie mundial en la que se emplea un muro de velocidad de cuatro carriles y en la que se introduce la modalidad de relevos mixtos. EFE

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