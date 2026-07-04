Las Olimpiadas Rurales de Los Pedroches (Córdoba) reivindican los juegos tradicionales

Luis Ortega

Añora (Córdoba), 4 jul (EFE).- La localidad cordobesa de Añora, en el norte de la provincia de Córdoba, acoge ya sus XVII Olimpiadas Rurales de Los Pedroches, en las que casi un millar de atletas aficionados compiten en 15 pruebas de juegos tradicionales que reivindican los juegos de toda la vida frente al uso de la tecnología como forma de diversión.

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Tras la multitudinaria inauguración anoche con el desfile de los 48 equipos procedentes de toda España por las calles del municipio antes de acceder al recinto ferial, la ceremonia de apertura se concibió como un homenaje a la memoria compartida a los mayores de Los Pedroches, verdaderos transmisores del legado de juegos, bailes y tradiciones que se funden en las Olimpiadas Rurales.

Tras el encendido de la llama olímpica y el espectáculo pirotécnico comenzaron las primeras competiciones con las pruebas de salto a piola, el garrote y la cucaña, cuyos desenlaces se prolongaron hasta bien entrada la madrugada ante la expectación del público y que han continuado este sábado hasta el gran desenlace final durante el domingo.

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De esta manera, durante todo el fin de semana los cerca de mil atletas disputarán pruebas como mizos, lanzamiento de adoquín, tiraeras, carreras de sacos, zancos, carreras de cintas, soga, carretilla, sillita de la reina, pingané, comba o porteo de cántaros.

A ellas se suma el ya tradicional baile de la jota, donde los equipos son valorados tanto por la ejecución del baile como por la fidelidad de la indumentaria tradicional, así como la colección de cromos de temática rural, dedicada este año a variedades de setas y de hongos de Los Pedroches, un aspecto fundamental de la biodiversidad de esta comarca.

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Según ha subrayado a EFE el alcalde de Añora, Bartolomé Madrid, las Olimpiadas Rurales de Los Pedroches es una competición "basada en los juegos tradicionales" que se ha recuperado y sacado a la calle, ya que "era necesario que no cayesen en el olvido".

Madrid ha resaltado la satisfacción de ver practicar estos juegos "a jóvenes y a los niños" en unos tiempos actuales "de la individualidad" a la que se unen "las pantallas", por lo que recuperar los juegos tradicionales supone "recuperar muchas cosas que llevan a la diversión que se genera en torno a esta competición que se vive de una forma muy intensa por parte de todos los participantes".

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Además, se trata de una "competición intergeneracional" en la que participan "personas de los 16 a más de 80 años" y que "se nutre de los valores que tiene el mundo rural", ha apuntado el alcalde de Añora.

Uno de los ejemplos es Fran, un valenciano del equipo Rebujitos del Turia 43, que reconoce a EFE que afrontan la competición como un "gran reto", ya que es la primera vez que participan en las Olimpiadas Rurales y su gran objetivo "ya no es participar, sino no quedar de los últimos" debido a que "habrá mucho nivel en las pruebas".

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Su equipo lo compone un grupo muy diverso, ya que su capitán es de Añora y, aunque la mayoría de los atletas proceden de Valencia, también tienen miembros llegados de Almería y otras zonas del sur de España.

"Las pruebas que más hemos preparado son la piola o las carreras de sacos, principalmente las pruebas de equipo", resalta este atleta aficionado antes de meterse de lleno en una competición rural y de toda la vida en la que las nuevas tecnologías brillan por su ausencia. EFE

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(Foto)(Vídeo)