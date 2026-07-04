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Jürgen Klopp, sobre su posible futuro como seleccionador de Alemania: "Estoy preparado"

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Berlín, 4 jul (EFE).- El técnico alemán Jürgen Klopp afirmó este sábado que está "preparado" para entrenar a la selección alemana tras la dimisión de Julian Nagelsmann a raíz del fracaso de 'Die Mannschaft' en el Mundial, pero recalcó que quedan conversaciones "intensas", porque el fútbol germano debe cambiar para volver a cosechar éxitos.

"Hace aproximadamente dos años dejé el Liverpool y dije que me faltaban las energías para asumir un nuevo desafío o para continuar un año más en el Liverpool. Ahora me siento completamente recuperado, he recargado energías de sobra y estoy preparado", dijo en Magenta TV.

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Para Klopp, el momento en el que se le ha tanteado por parte de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) para asumir las riendas de la selección alemana "no es el perfecto" por estar aún bajo contrato en Red Bull, pero, aun así, es "mejor que nunca antes", cuando tuvo ofertas de Alemania y de otros países, por haber recuperado energías.

El alemán explicó que sólo lleva 19 meses en Red Bull y al final su empleador, Oliver Minzlaff, debe dar luz verde a su marcha y "salir bien parado" en las negociaciones.

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El técnico de 59 años sugirió, no obstante, que su jefe podría dejarle marchar. "Sé que el fútbol alemán también le importa mucho y, por eso, está muy abierto a mantener esta conversación (...)", señaló.

En todo caso, el exitoso exentrenador del Borussia Dortmund y del Liverpool dijo que las conversaciones deben girar también "intensamente" sobre el futuro del fútbol alemán, ya que "los problemas que tenemos actualmente no dependen de la persona de Julian Nagelsmann".

Sostuvo que, tras quedar Alemania apeada en los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá al caer en la tanda de penaltis ante Paraguay (4-3) después de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, "está completamente claro que la responsabilidad no recae únicamente en el seleccionador, ni mucho menos".

"El fútbol alemán se encuentra ahora en una especie de punto de inflexión. Tenemos que cambiar muchas cosas de manera profunda. Que al final sea yo quien asuma el cargo, o cualquier otra persona no cambia el hecho de que esas transformaciones son necesarias", enfatizó. EFE

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