Jhon Arias asegura que cada vez se siente "más cómodo" y que no estaba ansioso por marcar

Kansas City (Estados Unidos), 3 jul (EFE).- El centrocampista colombiano Jhon Arias aseguró que cada vez se siente "más cómodo" jugando en la posición que lo utiliza el entrenador Néstor Lorenzo y aseguró que no estaba ansioso por marcar su primer gol en la Copa del Mundo.

Este viernes, el número 11 marcó el tanto con el que Colombia venció por 1-0 a Ghana y avanzó de esa forma a los octavos de final de la Copa del Mundo. Allí se enfrentará el próximo 7 de julio a Suiza en la ciudad canadiense de Vancouver.

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"Es evidente que cada vez estoy mejor, cada vez me siento más cómodo. Me siento más cómodo en posiciones en las cuales no estoy acostumbrado naturalmente. Interior es una posición que la he trabajado mucho con el 'profe' aquí en la selección. He aprendido mucho y eso hace que sea un jugador un poco más completo y que se adapta a varias posiciones", apuntó Arias, quien destacó que esto beneficia a la selección y también a él en lo personal.

Dijo también que no estaba ansioso por convertir. "Es algo natural, algo que no me mata la cabeza. Siempre quiero marcar y asistir. Me gusta mucho hacerlo, trabajo para hacerlo. Las cosas en la vida cuando se dan naturalmente se disfrutan más".

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En ese sentido, agregó que espera que ahora que se abrió la puerta lleguen "muchos más".

La selección de Colombia se clasificó este viernes a los octavos de final de la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá tras vencer por 1-0 a Ghana con un tanto de Arias cuando apenas se jugaban 14 minutos.

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El gol del número 11 le alcanzó a los dirigidos por Lorenzo para sellar su boleto en un encuentro en el que desperdiciaron algunas jugadas que pudieron cerrarlo antes y en el que no tuvieron problemas en el fondo. EFE

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