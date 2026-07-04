Investigadores de la UPV estudian la relación entre uso de videojuegos y el juego de azar

València, 4 jul (EFE).- Un equipo de la Universitat Politècnica de València (UPV) lleva a cabo un proyecto que estudia la relación entre el uso de videojuegos y el juego de azar para contribuir al diseño responsable de los videojuegos y apoyar a la prevención y detección temprana de conductas de riesgo.

El proyecto, llamado 'Game2Gamble', se presenta en OWN Valencia 2026, el festival de videojuegos, esports y cultura digital que se celebra hasta el domingo en Feria Valencia, según informa la UPV.

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En él, analizan cómo determinadas características de los videojuegos influyen en la experiencia de juego y en el comportamiento de quienes juegan.

"Los videojuegos forman parte del ocio de millones de personas. Queremos entender mejor cómo determinadas características de los juegos afectan a la experiencia y al comportamiento para poder ofrecer información útil que contribuya a un uso más consciente y a un diseño más responsable de los videojuegos", explica Eleonora Minissi, investigadora postdoctoral del Instituto Human-Tech (UPV) y responsable de la línea de Neurociencia Social y Cognitiva (SCN).

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En el marco del proyecto, que está financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el equipo de Human-Tech UPV ha desarrollado el videojuego experimental 'Rompe Bloques'.

Un juego de habilidad en el que se destruyen bloques con una bola y una plataforma, diseñado específicamente con fines de investigación -no como producto comercial- para recoger datos sobre la experiencia de juego y el comportamiento.

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En OWN Valencia toda persona que se acerque al expositor del proyecto podrá jugar al 'Rompe Bloques' de HumanTech y contribuir así al desarrollo del proyecto.

"Estar en OWN Valencia nos permite acercar la investigación a la ciudadanía y contar con su participación, que es clave para conseguir los retos que plantea este proyecto, concluye Minissi. EFE

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