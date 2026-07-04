Hallan el cadáver de una joven flotando en una playa de Candás (Asturias)

Oviedo, 4 jul (EFE).- La Guardia Civil investiga el hallazgo del cadáver de una joven que ayer, viernes, fue encontrado flotando en la playa de Rebolleres, situada en la localidad asturiana de Candás, en el municipio de Carreño.
Según han informado a EFE fuentes del Instituto Armado, el cuerpo de la mujer fue localizado sobre las 18:00 horas en un estado de descomposición muy avanzado que no ha permitido su identificación.
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Los agentes recurrirán a métodos científicos para identificar a la joven y, posteriormente, investigarán las circunstancias de este caso. EFE
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