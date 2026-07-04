El Sevilla echa a andar con las primeras pruebas médicas

Sevilla, 4 jul (EFE).- El Sevilla de Luis García Plaza echó a andar este sábado con los primeros reconocimientos médicos a los jugadores en su ciudad deportiva con vistas al inicio de la pretemporada 2026-2027.

Los primeros futbolistas en incorporarse se dividieron en grupos para los diferentes exámenes médicos, que continuarán este domingo con el resto de jugadores salvo los internacionales mundialistas.

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Ya el lunes, el plantel disponible se pondrá el mono de trabajo a las órdenes de García Plaza para preparar el primer partido de la pretemporada, que se disputará ante el Juventud de Torremolinos el 11 de julio en el estadio Jesús Navas. EFE