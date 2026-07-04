El día 24 del Mundial, en 5 claves

Redacción deportes, 4 jul (EFE).-

1 – El sufrimiento de Argentina

“Este equipo nunca baja los brazos y eso es mucho más importante que otras cosas”, remarcó Lionel Scaloni, tras el sufrimiento de Argentina, la vigente campeona del mundo, para superar a Cabo Verde y llegar a los octavos de final. No le bastó con el 1-0 de Lionel Messi, nivelado por Deroy Duarte para forzar la prórroga. Tampoco el 2-1 de Lisandro Martínez, ya en el tiempo extra, empatado con un impresionante golazo a la escuadra de Sidny Lopes. No ganó hasta el minuto 111 con un cabezazo de Cristian ‘Cuti’ Romero en un saque de esquina de Lionel Messi que terminó en gol en propia puerta de Diney Borges (3-2). "No iba a ser para nada fácil. Esto es lo que te marca este Mundial en especial, que es todo muy igualado. Todos los partidos van a ser dificilísimos", dijo Messi.

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2 – Salah, en el camino de Messi

Los octavos de final del Mundial 2026 enfrentarán a Lionel Messi y Argentina con Mohamed Salah y Egipto, que se impuso en la tanda de los penaltis de los dieciseisavos de final a Australia, después del 1-1 con el que terminaron los noventa minutos y la posterior prórroga. El duelo será el próximo martes en Atlanta. “Dije que era el partido de una vida. Estoy feliz por haber escrito la historia”, expresó Salah tras el triunfo. Es la primera vez que Egipto gana una eliminatoria mundialista. El atacante transformó su pena máxima 'a lo Panenka'.

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3 – El “partidazo” de Colombia

Colombia ya está en los octavos de final del Mundial 2026, enfrentada en esa ronda a Suiza, el próximo martes en Vancouver, por una plaza en cuartos. Para llegar ahí, el conjunto sudamericano agrandó su condición de invicto y se impuso por 1-0, con un gol de John Arias, a la exigente Ghana. “La verdad que hicieron un partidazo los muchachos”, destacó el argentino Néstor Lorenzo, seleccionador colombiano, al término del encuentro.

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4 – El poder de Francia, la defensa de Paraguay

Francia asoma temible también en los octavos de final. Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé y Bradley Barcola compondrán el ataque total del conjunto de Didier Deschamps que supondrá una tremenda exigencia para Paraguay, que opondrá su defensa y su resistencia a uno de los choques más complejos posibles. Ya eliminó a Alemania en dieciseisavos. “Paraguay no ha llegado hasta aquí y no ha eliminado a Alemania sólo con agresividad. No es la agresividad lo que hace ganar un partido. Es un equipo que conoce bien su fútbol y tiene calidad”, advirtió Deschamps. "Francia es una tormenta eléctrica. Y esos rayos que salen desde cualquier parte, van dirigidos al centro del arco”, apuntó el argentino Gustavo Alfaro, al frente de Paraguay.

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5 – La ambición de Marruecos

Semifinalista en Catar 2022, Marruecos no se conforma con los octavos de final, sino que quiere ir más allá este sábado frente a Canadá, una de las anfitrionas, que afrontará su segundo encuentro consecutivo fuera de su territorio. Ambas fueron segundas de grupo. El duelo se presupone muy equilibrado. “Dije a los jugadores que va a ser el partido más importante de nuestro Mundial y es el más complicado hasta ahora. Y raramente me equivoco en estas cosas”, manifestó Mohamed Ouahbi, seleccionador de Marruecos, en la víspera de su choque en Houston. EFE

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