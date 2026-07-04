Espana agencias

El día 24 del Mundial, en 5 claves

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 4 jul (EFE).-

1 – El sufrimiento de Argentina

“Este equipo nunca baja los brazos y eso es mucho más importante que otras cosas”, remarcó Lionel Scaloni, tras el sufrimiento de Argentina, la vigente campeona del mundo, para superar a Cabo Verde y llegar a los octavos de final. No le bastó con el 1-0 de Lionel Messi, nivelado por Deroy Duarte para forzar la prórroga. Tampoco el 2-1 de Lisandro Martínez, ya en el tiempo extra, empatado con un impresionante golazo a la escuadra de Sidny Lopes. No ganó hasta el minuto 111 con un cabezazo de Cristian ‘Cuti’ Romero en un saque de esquina de Lionel Messi que terminó en gol en propia puerta de Diney Borges (3-2). "No iba a ser para nada fácil. Esto es lo que te marca este Mundial en especial, que es todo muy igualado. Todos los partidos van a ser dificilísimos", dijo Messi.

PUBLICIDAD

2 – Salah, en el camino de Messi

Los octavos de final del Mundial 2026 enfrentarán a Lionel Messi y Argentina con Mohamed Salah y Egipto, que se impuso en la tanda de los penaltis de los dieciseisavos de final a Australia, después del 1-1 con el que terminaron los noventa minutos y la posterior prórroga. El duelo será el próximo martes en Atlanta. “Dije que era el partido de una vida. Estoy feliz por haber escrito la historia”, expresó Salah tras el triunfo. Es la primera vez que Egipto gana una eliminatoria mundialista. El atacante transformó su pena máxima 'a lo Panenka'.

PUBLICIDAD

3 – El “partidazo” de Colombia

Colombia ya está en los octavos de final del Mundial 2026, enfrentada en esa ronda a Suiza, el próximo martes en Vancouver, por una plaza en cuartos. Para llegar ahí, el conjunto sudamericano agrandó su condición de invicto y se impuso por 1-0, con un gol de John Arias, a la exigente Ghana. “La verdad que hicieron un partidazo los muchachos”, destacó el argentino Néstor Lorenzo, seleccionador colombiano, al término del encuentro.

4 – El poder de Francia, la defensa de Paraguay

Francia asoma temible también en los octavos de final. Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé y Bradley Barcola compondrán el ataque total del conjunto de Didier Deschamps que supondrá una tremenda exigencia para Paraguay, que opondrá su defensa y su resistencia a uno de los choques más complejos posibles. Ya eliminó a Alemania en dieciseisavos. “Paraguay no ha llegado hasta aquí y no ha eliminado a Alemania sólo con agresividad. No es la agresividad lo que hace ganar un partido. Es un equipo que conoce bien su fútbol y tiene calidad”, advirtió Deschamps. "Francia es una tormenta eléctrica. Y esos rayos que salen desde cualquier parte, van dirigidos al centro del arco”, apuntó el argentino Gustavo Alfaro, al frente de Paraguay.

5 – La ambición de Marruecos

Semifinalista en Catar 2022, Marruecos no se conforma con los octavos de final, sino que quiere ir más allá este sábado frente a Canadá, una de las anfitrionas, que afrontará su segundo encuentro consecutivo fuera de su territorio. Ambas fueron segundas de grupo. El duelo se presupone muy equilibrado. “Dije a los jugadores que va a ser el partido más importante de nuestro Mundial y es el más complicado hasta ahora. Y raramente me equivoco en estas cosas”, manifestó Mohamed Ouahbi, seleccionador de Marruecos, en la víspera de su choque en Houston. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once divulgó la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El incendio en La Bisbal de l’Empordà (Girona) quema una casa y una masía: los vecinos continúan confinados

El fuego ha afectado ya a 2.300 hectáreas en el parque natural de Les Garraves

El incendio en La Bisbal de l’Empordà (Girona) quema una casa y una masía: los vecinos continúan confinados

Cristina Piaget desmonta la verdad de ‘GH DÚO’: “Los guionistas son bárbaros, como actriz me han dado la posibilidad de hacer muchos personajes distintos”

‘Infobae’ ha entrevistado a la modelo por su nuevo rol de colaboradora en ‘El show de Paz’ tras su paso por el reality de Telecinco

Cristina Piaget desmonta la verdad de ‘GH DÚO’: “Los guionistas son bárbaros, como actriz me han dado la posibilidad de hacer muchos personajes distintos”

¿Por qué nos importan las bodas de Dua Lipa y de Taylor Swift? La psicología explica el interés de nuestro cerebro por la vida de los famosos

Esta implicación emocional es una expresión normal de cómo el cerebro procesa los vínculos sociales y la empatía

¿Por qué nos importan las bodas de Dua Lipa y de Taylor Swift? La psicología explica el interés de nuestro cerebro por la vida de los famosos

Vuelven las temperaturas por encima de 40 grados: nueve comunidades en alerta por la segunda ola de calor del verano

Los avisos de mayor gravedad afectan a Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y la Comunidad de Madrid

Vuelven las temperaturas por encima de 40 grados: nueve comunidades en alerta por la segunda ola de calor del verano
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La playa que quiere el Atleti es “insostenible”: el mayor parque de olas de Europa para los amantes del surf perderá 184.000 litros de agua al día

La playa que quiere el Atleti es “insostenible”: el mayor parque de olas de Europa para los amantes del surf perderá 184.000 litros de agua al día

El juez Calama llama la atención a la UDEF por el caso Zapatero: le ordena que limite sus informes a los hechos investigados y evite datos personales

Las hermanas de Jonathan Andic declaran ante la jueza: niegan conflictos entre el fundador de Mango y su hijo y aseguran que estaban de acuerdo con el testamento

La jueza retira la orden de busca y captura contra Vito Quiles: se ofrece a declarar como querellado el 20 de julio

Hacienda abrió en junio una inspección fiscal a Zapatero, su mujer y sus hijas en materia de IRPF, IVA y de impuestos de patrimonio y grandes fortunas

ECONOMÍA

El riesgo de estanflación vuelve al debate económico: qué señales hacen saltar las alarmas en España

El riesgo de estanflación vuelve al debate económico: qué señales hacen saltar las alarmas en España

Cuenta atrás para el cierre de los chiringuitos de Puerto Sherry, en Cádiz: un tribunal ordena que cesen la actividad en la medianoche de este domingo

La Unión Europea amenaza a China ante la escalada de las tensiones comerciales: “Estamos preparados para todo”

Una joven es condenada a 14 meses de cárcel por robar 5.000 euros de la cuenta bancaria de su abuela con deterioro cognitivo

La transparencia salarial en las ofertas de trabajo tendrá que esperar: los candidatos seguirán sin conocer su sueldo en las entrevistas

DEPORTES

España se reencuentra con su esencia y se ilusiona seriamente con superar a la Portugal de Cristiano

España se reencuentra con su esencia y se ilusiona seriamente con superar a la Portugal de Cristiano

Colombia avanza a octavos del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Ghana y se enfrentará a Suiza: el resumen y el gol, en vídeo

Barcelona da la salida a un Tour de Francia marcado por el calor extremo, las dudas en la etapa reina y la ‘guerra’ política en Cataluña

Cabo Verde roza la épica ante una Argentina que se lleva la clasificación a octavos del Mundial 2026 sufriendo y en la prórroga: el resumen y los goles, en vídeo

Egipto elimina a Australia en la tanda de penaltis y ya espera rival en los octavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo