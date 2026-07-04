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El colombiano Jhon Córdoba deja al campo lesionado a los ocho minutos del juego ante Ghana

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Kansas City (Estados Unidos), 3 jul (EFE).- El atacante colombiano Jhon Córdoba dejó el campo de juego por una lesión a los ocho minutos del encuentro que su selección y Ghana disputan en Kansas City por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

En uno de los primeros ataques del conjunto dirigido por Néstor Lorenzo, el número 9 luchó por un balón e inmediatamente después se movió hacia un costado del terreno de juego para dejarse caer.

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Ante esta situación, el cuerpo técnico hizo calentar de inmediato a Luis Javier Suárez, quien a los ocho minutos lo reemplazó.

El delantero del Sporting portugués había encabezado el ataque en los dos primeros juegos de Colombia en la Copa del Mundo, mientras que Córdoba había sido titular en el último. EFE

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