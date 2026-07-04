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El Betis traspasa al defensa francés Darling Bladi al Heerenveen neerlandés

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Sevilla, 4 jul (EFE).- El Betis ha traspasado al defensor francés Darling Bladi al SC Heerenveen neerlandés, que pagará alrededor de 100.000 euros por el futbolista y lo ha contratado hasta junio de 2029, confirmaron a EFE fuentes de la operación.

Bladi, lateral izquierdo de 22 años, llegó al club hispalense hace un año procedente del Saint-Étienne, en el que se formó desde edad juvenil, y ha disputado 30 partidos con el Betis Deportivo en Primera RFEF, además de debutar a las órdenes del entrenador chileno Manuel Pellegrini en un encuentro de la Copa del Rey.

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El Betis despidió este sábado al jugador, que también posee la nacionalidad marfileña, en un breve comunicado en el que le "agradece su compromiso durante su etapa verdiblanca y le desea la mejor de las suertes en sus próximos desafíos". EFE

lhg/cb/cmm

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