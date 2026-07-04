Espana agencias

Ecuador insiste en reclamar ante la FIFA sobre hechos antes y durante partido con México

Guardar
Google icon

Guayaquil (Ecuador), 3 jul (EFE).- La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) insistió este viernes en reclamar ante la FIFA por los hechos ocurridos antes y durante el partido frente a México de los dieciseisavos de final del Mundial 2926, que perdió por 2-0, incluidos todos aquellos que puedan haber comprometido la seguridad de jugadores y aficionados.

"Sobre lo sucedido frente a México, La FEF presentó un reclamo formal ante la FIFA, solicitando una investigación pormenorizada de los hechos ocurridos antes y durante el partido, incluidos todos aquellos que pueden haber comprometido temas de seguridad para nuestra hinchada y jugadores", anunció la Federación en un comunicado.

PUBLICIDAD

El organismo rector del fútbol ecuatoriano aseveró que "este es el canal correcto y oficial para esclarecer cualquier situación relacionada con un encuentro de esta magnitud".

La delegación ecuatoriana protestó por el retraso de más de tres horas en su viaje a México y la multitud que se reunió durante la noche frente al hotel de la Tri para impedir que el equipo durmiera, incluido el lanzamiento de fuegos artificiales.

PUBLICIDAD

Mientras, culminado el partido, tanto periodistas como hinchas ecuatorianos sufrieron el lanzamiento de líquidos y de objetos por parte de los aficionados locales.

Sobre la contratación del nuevo cuerpo técnico, la Federación dijo que, "de manera prioritaria la FEF ha iniciado el proceso de búsqueda del nuevo técnico de la selección, porque se trata de una decisión que se está tomando con seriedad y cuidado, pensada para construir un proyecto competitivo de mediano y largo plazo".

La FEF aclaró que la liberación de los jugadores desde la concentración en México, tras la derrota por 2-0 que ocasionó su eliminación del Mundial, contó con "las condiciones necesarias para que cada jugador pudiera trasladarse, con libertad, al destino de su preferencia".

El organismo rector del fútbol ecuatoriano anticipó que en las próximas semanas sostendrá reuniones con los clubes y asociaciones para "rendir cuentas de manera transparente, con información verificable, cómo se gestionaron los distintos aspectos económicos de la participación de la selección en el Mundial". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El mítico restaurante italiano frente al mar que podría cerrar este verano: abierto desde 1901 y lugar de origen de los famosos ‘spaghetti alla nerano’

Actualmente, el local continúa abierto con normalidad, pero una medida cautelar de inhabilitación por un delito urbanístico podría suponer la suspensión de la actividad

El mítico restaurante italiano frente al mar que podría cerrar este verano: abierto desde 1901 y lugar de origen de los famosos ‘spaghetti alla nerano’

La reina Sonia de Noruega cumple 89 años en medio de la vorágine de su familia: el estado de salud de su nuera Mette-Marit y las acusaciones de violación a Marius Borg

La monarca no solo es la consorte más veterana de Europa, sino también una referencia de estabilidad y cercanía para los noruegos

La reina Sonia de Noruega cumple 89 años en medio de la vorágine de su familia: el estado de salud de su nuera Mette-Marit y las acusaciones de violación a Marius Borg

El riesgo de estanflación vuelve al debate económico: qué señales hacen saltar las alarmas en España

La economía española mantiene distancia respecto al peor escenario, pero la ralentización del crecimiento puede chocar con una inflación elevada si persiste la tensión internacional en los precios de la energía

El riesgo de estanflación vuelve al debate económico: qué señales hacen saltar las alarmas en España

El incendio de les Gavarres continúa sin control: 9.700 vecinos confinados y amenaza sobre 30.000 hectáreas

Las autoridades mantienen la orden de confinamiento en varios municipios y advierten sobre el riesgo de expansión por el viento y la ola de calor

El incendio de les Gavarres continúa sin control: 9.700 vecinos confinados y amenaza sobre 30.000 hectáreas

Miles de migrantes aún esperan la resolución que cambiará su futuro en España: “La regularización está lejos de haber terminado”

Muchas personas están pendientes de admisiones a trámite, resoluciones, citas y respuestas administrativas, recuerdan desde Regularización Ya

Miles de migrantes aún esperan la resolución que cambiará su futuro en España: “La regularización está lejos de haber terminado”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La playa que quiere el Atleti es “insostenible”: el mayor parque de olas de Europa para los amantes del surf perderá 184.000 litros de agua al día

La playa que quiere el Atleti es “insostenible”: el mayor parque de olas de Europa para los amantes del surf perderá 184.000 litros de agua al día

El juez Calama llama la atención a la UDEF por el caso Zapatero: le ordena que limite sus informes a los hechos investigados y evite datos personales

Las hermanas de Jonathan Andic declaran ante la jueza: niegan conflictos entre el fundador de Mango y su hijo y aseguran que estaban de acuerdo con el testamento

La jueza retira la orden de busca y captura contra Vito Quiles: se ofrece a declarar como querellado el 20 de julio

Hacienda abrió en junio una inspección fiscal a Zapatero, su mujer y sus hijas en materia de IRPF, IVA y de impuestos de patrimonio y grandes fortunas

ECONOMÍA

El riesgo de estanflación vuelve al debate económico: qué señales hacen saltar las alarmas en España

El riesgo de estanflación vuelve al debate económico: qué señales hacen saltar las alarmas en España

Cuenta atrás para el cierre de los chiringuitos de Puerto Sherry, en Cádiz: un tribunal ordena que cesen la actividad en la medianoche de este domingo

La Unión Europea amenaza a China ante la escalada de las tensiones comerciales: “Estamos preparados para todo”

Una joven es condenada a 14 meses de cárcel por robar 5.000 euros de la cuenta bancaria de su abuela con deterioro cognitivo

La transparencia salarial en las ofertas de trabajo tendrá que esperar: los candidatos seguirán sin conocer su sueldo en las entrevistas

DEPORTES

Barcelona da la salida a un Tour de Francia marcado por el calor extremo, las dudas en la etapa reina y la ‘guerra’ política en Cataluña

Barcelona da la salida a un Tour de Francia marcado por el calor extremo, las dudas en la etapa reina y la ‘guerra’ política en Cataluña

Cabo Verde roza la épica ante una Argentina que se lleva la clasificación a octavos del Mundial 2026 sufriendo y en la prórroga: el resumen y los goles, en vídeo

Egipto elimina a Australia en la tanda de penaltis y ya espera rival en los octavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Raja Jódar no puede contra un inspirado Mochizuki fortísimo en la red y se despide de Wimbledon

Marc Pubill, de rechazado por ser demasiado bajito a la ‘mili’ con el Cholo que le hizo debutar en el Mundial 2026