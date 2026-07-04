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Craig anota un triple de última hora y Estados Unidos derrota a República Dominicana

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Ramón Santos Lantigua

Santo Domingo, 3 jul (EFE).- El alero Torrey Craig anotó un triple a falta de 23 segundos de juego para darle la victoria a Estados Unidos 82-81 frente a República Dominicana en partido correspondiente del grupo A de la tercera ventana clasificatoria de las Américas con miras al Mundial de baloncesto de Catar 2027.

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Craig, que finalizó con 12 puntos, enfrió a un equipo dominicano que estuvo muy cerca de la victoria alentado por más de 7,000 personas que acudieron al primer partido que acogió la Arena Banreservas Palacio de los Deportes, en Santo Domingo, tras su remodelación por más de 16,6 millones de dólares.

El estadounidense, que también capturó 10 rebotes, eclipsó una gran jornada del escolta dominicano Andrés Feliz, del Real Madrid en la Liga Endesa ACB española, quien fue el máximo anotar del choque con 24 puntos, nueve de ellos en triples.

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Estados Unidos fue de menos a más ajustando el choque a su favor gracias a su mayor estatura y corpulencia y efectividad en los tiros de campo.

República Dominicana entró como una tromba al tabloncillo con el juego rápido de Jean Montero, flamante ganador de la Liga Endesa con el Valencia Basket, Chris Duarte (Unicaja Baloncesto), Feliz y la pronta entrada en acción de Jassel Pérez, quien juega para los Vaqueros de Bayamón, en Puerto Rico.

Ese juego rápido, que incluyó el domicilio de los rebotes ofensivos, les permitió al equipo que dirige el argentino Néstor 'Che' García, ganar el primer cuarto 24-15.

Sin embargo, los norteamericanos hicieron los ajustes de lugar para el segundo cuarto apoyados en la efectiva cerca del canasto de Orlando Robinson y Terry Taylor.

El quinteto que orienta Stephen Silas encontró la manera de cortar la movilidad de los quisqueyanos y dominó el segundo cuarto por tres puntos, 25-22.

Pero fue el tercer cuarto el que desbancó a los dominicanos, cuando sus rivales se adueñaron de la ofensiva y defensiva y cerraron los caminos al juego rápido de los locales, que vieron desvanecer su ventaja.

El pívot sustituto de los Indiana Pacers en la NBA, James Huff, Craig y Terry Taylor "taparon" la canasta para los dominicanos, que perdieron el norte y la puntería. El tercer cuarto concluyó 20-12, con los estadounidenses tomando la delantera en tres ocasiones.

Los dominicanos, no obstante, tomaron un segundo aire y recordaron su juego rápido del primer cuarto apoyados por Feliz, Duarte, Montero, Pérez y el ala-pívot Joel Soriano, quien plantó cara a la mayor estatura de los estadounidenses.

Feliz encestó dos triples, otro de media distancia y alimentó a Soriano para que su equipo tomara ventaja de cinco puntos, 79-74, con apenas 1.28 minutos por jugar, pero Estados Unidos mantuvo la compostura en los disparos de Robinson y Mike James quien, de sus 15 puntos, logró encestes clave en esos minutos de tensión.

Tras el triple de Craig, Feliz avanzó al canasto y pasó el balón a Soriano quien fue tapado por el gigante Huff, tomando Taylor el rebote y recibir falta de Montero. El estadounidense falló las dos tiradas libres, cuando solo restaban 1,4 segundos de juego.

El técnico García pidió tiempo para armar una jugada que resultó en un disparo de larga distancia que erró Duarte, quien concluyó con 17 puntos.

Los ganadores (4-1) tomaron revancha de la derrota ante República Dominicana (3-2) en febrero pasado en la ciudad estadounidense de San Diego. México tiene récord de 2-2 y Nicaragua ha perdido sus cuatro partidos en la llave A.

Los dominicanos recibirán a los nicaragüenses el lunes venidero. EFE

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