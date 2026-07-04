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Con pancartas que proclaman "Your time is over", la selección de Inglaterra llega a México

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México, 3 jul (EFE).- La selección de Inglaterra, cuarta de la clasificación de la FIFA, llegó en las primeras horas de esta noche a la Ciudad de México, donde enfrentará el próximo domingo a México, en los octavos de final de la Copa Mundial.

Al final de la tarde, el avión que trasladó a los ingleses desde Kansas City llegó a Toluca, a poco más de 60 kilómetros de la capital. En su trayecto al hotel, los futbolistas observaron desde el autobús a unos pocos aficionados, la mayoría de los cuales los rechazaron, aunque sin agresiones.

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"England, your time is over" (Inglaterra, tu tiempo se acabó) decía una de las pancartas más llamativas cuando los deportistas pasaron por la ciudad de Toluca, rumbo a su destino.

Al llegar a la capital, el equipo fue resguardado y la policía junto a la guardia nacional bloquearon las zonas de acceso al hotel para evitar que los jugadores sean molestados, como sucedió con Ecuador, rival de México el pasado martes en los dieciseisavos de final del Mundial.

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Vestidos de ropa deportiva azul, los jugadores y el cuerpo técnico hicieron caso omiso a unos 200 hinchas, la minoría con camisetas de Inglaterra; la mayor parte con gritos a favor de México.

Luego de ir de menos a más, los ingleses derrotaron por 2-1 a la República Democrática del Congo y accedieron a la fase de los 16 mejores, en la cual enfrentarán a México, en el Estadio Azteca, ahora llamado Ciudad de México.

El partido representa el regreso del equipo al Azteca, donde hace 40 años perdieron con Argentina los cuartos de finales del Mundial de 1986, en uno de los duelos más recordados de los Mundiales, decidido con dos goles de Diego Armando Maradona, uno con la mano; otro luego de vencer a cinco defensas y rematar de manera artística.

Los jugadores del seleccionador Thomas Tuchel reconocerán mañana el Estadio, donde el entrenador dará una conferencia de prensa.

En el transcurso de este viernes surgió el rumor de que el partido, programado para las 18.00 horas (00:00), sería adelantado para el mediodia, pero nada cambió.

Tanto Inglaterra como México lideraron sus grupos en la primera etapa del Mundial; los ingleses con dos triunfos y un empate; los mexicanos con paso perfecto de tres victorias en tres salidas.

En la ronda de los 32 mejores, los europeos vencieron a los congoleños, con dos goles de Harry Kane, en tanto México eliminó por 2-0 a Ecuador.EFE

(fotos)

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