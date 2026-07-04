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Belarra: "Me gusta mucho más la España de Lamine Yamal que la que señalan PP y Vox"

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Málaga, 4 jul (EFE).- La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado este sábado sobre el acuerdo de gobierno suscrito en Andalucía que le gusta "mucho más la España de Lamine Yamal que dibuja esta selección en el Mundial que la que señalan PP y Vox".

Belarra, que participa en Málaga en un encuentro municipalista de Podemos Andalucía, ha señalado a los periodistas que la España por la que apuesta "representa a muchas más personas, una mayoría social que no encuentra una expresión porque el PSOE ha demostrado en todos estos años de Gobierno que no está a la altura del país que somos".

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"La gente pensaba que votando al PSOE obtendría políticas feministas, de subida del salario mínimo y de vivienda para tener casas más baratas, y solo encuentra en esta legislatura, después de echar a Podemos del Gobierno, rearme, una corrupción repugnante y especulación con la vivienda", ha añadido.

Para la dirigente de Podemos, "con esos mimbres es imposible ganarle al PP y Vox", pero hay "una mayoría social en España y en Andalucía que es mejor que sus gobernantes, que el PP y Vox".

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Ha rechazado esa "España totalmente blanca que ellos imaginan y con la que sueñan, como ha demostrado Feijóo esta semana, negándose a que los hijos de los exiliados españoles tengan la nacionalidad de nuestro país, cuando son lo mejor que ha tenido este país".

"Estoy convencida de que España es mejor que el PP y Vox, y de que somos mayoría los españoles que creemos que este país es diverso y feminista, en un día como hoy en el que estamos orgullosas de las personas LGTBI y queremos un país con derechos para todas esas personas", ha dicho.

Por ello, Podemos constituirá "candidaturas que sean una alternativa valiente, porque con la actitud conservadora del PSOE, con políticas de rearme y de especulación con la vivienda con las que están de acuerdo el PP y Vox, es imposible frenar el proceso de fascistización que tiene la derecha española", según Belarra. EFE

(Foto) (Vídeo)

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