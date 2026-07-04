Arrancan las votaciones de primarias de Más Madrid: la militancia elegirá entre Mónica García o candidatura alternativa

Las votaciones de las primarias de Más Madrid han arrancado este sábado, con la militancia llamada a decidir si revalida el liderazgo de la ministra de Sanidad, Mónica García, o se inclina por la candidatura alternativa Más Madrid Abierto.

El proceso de elección será telemático durante los días 4, 5 y 6 de julio y los resultados preliminares se publicarán el 8 de julio. A partir de esta fecha habrá cinco días hábiles para presentar alegaciones formales.

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Mónica García se presenta con la candidatura 'En Madrid hay partido' en la que comparte espacio con la portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, que ocupa el segundo lugar de su lista; el portavoz adjunto de la formación en la Cámara regional, Emilio Delgado, situado en el tercer puesto tras llegar a un acuerdo para cerrar su crisis interna; y otros compañeros que han formado parte de su etapa en el Gobierno, cargos orgánicos y territoriales del partido y diputados regionales de la presente legislatura.

Durante la campaña, que se ha realizado del 24 de junio al 2 de julio, la ministra de Sanidad publicó un vídeo en sus redes sociales pidiendo el voto de la militancia de su partido para trabajar "en equipo" y "ganar" la Presidencia del Gobierno regional en las elecciones autonómicas de 2027, con la sintonía de la serie de televisión 'Oliver y Benji' como fondo.

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"Sois nuestro equipo y sois imprescindibles para convencer a los que faltan. Para llegar a cada madrileño. Desde Aranjuez hasta Alpedrete. De Moratalaz a Carabanchel. Para seguir diciendo con la cabeza bien alta: yo soy de Más Madrid. Porque sí, podemos ganar Madrid. Si nos atrevemos, si jugamos en equipo y si nos ponemos desde ya", subrayan los primeros 25 nombres de la candidatura de Mónica García, quien finaliza el vídeo con la frase "en Madrid hay partido".

CANDIDATURA MÁS MADRID ABIERTO

Frente a la candidatura de la ministra, se presenta Más Madrid Abierto, que se define como un movimiento interno "basado en la confianza mutua y en una participación efectiva. Los tres pilares de su proyecto son "un Madrid donde vivir no sea un privilegio", "una política de cercanía porque las mayorías se construyen escuchando y con soluciones concretas" y una defensa de que "la transparencia, la participación y el respeto a la diversidad no pueden ser solo palabras en los estatutos".

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En la candidatura a la Comunidad de Madrid está al frente la abogada Letizia Bisignano Robledo y el número dos es Txema Urkijo, referente de Gesto por la Paz, director de Derechos Humanos en el Gobierno Vasco y responsable de Memoria de la Oficina de Derechos Humanos y Memoria durante el mandato de Manuela Carmena.

En un vídeo publicado a través de sus redes sociales, han defendido que buscan un partido "sin personalismos", con sillones "donde quepamos todos". "Que el protagonismo lo tengamos la ciudadanía y la militancia comprometida con un proyecto incluyente, justo y diferente", han subrayado.

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DOS CANDIDATURAS EN LA CAPITAL Y ALCORCÓN

Más allá de las primarias autonómicas, la militancia está llamada a votar en Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Aranjuez, Collado Villalba, Coslada, Leganés, Manzanares el Real, Móstoles, Parla, Pozuelo de Alarcón, Rivas-Vaciamadrid, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz, Tres Cantos, Valdemoro o Valdetorres de Jarama.

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Será solo en la capital y Alcorcón donde habrá que elegir entre dos proyectos distintos. En el primer caso, la portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, se presenta con 'Barrio a barrio', una candidatura que mira hacia la "fuerza de los barrios populares" y su movilización en 2027 "como motor de la alternativa" al PP de José Luis Martínez-Almeida.

El número dos de la candidatura de la actual líder de oposición en el Consistorio es el activista vallecano Daniel Ayuso, el runner que recorre en vídeos de redes sociales lo que él considera como "barrios chungos" de Madrid, como Azca, Salamanca o El Viso.

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Por su parte, la candidatura de Más Madrid Abierto también se presenta al Consistorio madrileño, encabezada por la sumiller María José (Joe) Boeta Pardo, quien defiende en su presentación que "sin más de una lista no hay primarias". El número dos es Javier Garcia Colino, ingeniero industrial y experto en relaciones internacionales, cree en "una política que vuelva a ilusionar, que escucha de verdad y que se construye desde abajo".

En cuanto a Alcorcón, Manuel San Pastor, abogado y activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), disputará las primarias con un programa centrado en el derecho a la vivienda y los derechos humanos, bajo el nombre 'Alcorcón en Marcha' y acompañado por la actual concejala de Salud, Bienestar Animal y Consumo del Ayuntamiento de Alcorcón, Alessandra Romero.

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La otra candidatura que se ha inscrito es la de 'Más Alcorcón', liderado por la actual concejal de Transición Ecológica, Movilidad, Educación y Medio Ambiente del Ayuntamiento, Trinidad Castillo, quien ha mostrado su cercanía al diputado Emilio Delgado conforme iba planteándose como alternativa para encabezar la candidatura de Más Madrid a la Asamblea en lugar de Mónica García.