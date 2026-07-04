Antonelli ganó, por delante de Hamilton y Norris, el sprint de Silverstone

Redacción deportes, 4 jul (EFE).- El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, ganó este sábado la prueba sprint del Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Silverstone (Inglaterra), que los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) acabaron decimoséptimo y vigésimo, respectivamente.

Antonelli, segundo en parrilla, rebasó en la octava de las 17 vueltas que se dieron a la mítica pista de Northamptonshire al séptuple campeón mundial británico Lewis Hamilton (Ferrari), que acabó en segunda posición la carrera corta del fin de semana -a un tercio de la distancia de la larga, unos 100 kilómetros-, que otro inglés, Lando Norris (McLaren), concluyó tercero.

PUBLICIDAD

Sainz y Alonso acabaron decimoséptimo y vigésimo, respectivamente, una prueba que el argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó duodécimo y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), vigésimo segundo. EFE