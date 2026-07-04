'Amarga Navidad', 'Five Nights at Freddy’s 2' y 'Mi robot favorito', julio en plataformas

Madrid, 4 jul (EFE).- Los estrenos de plataformas de televisión en el mes de julio vienen encabezados por 'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar, aunque también ofrecen la posibilidad de disfrutar del terror de secuelas como 'Five Nights at Freddy’s 2' o de películas de animación como 'Mi robot favorito'.

'Noche de bodas 2' (Disney+, 2 de julio)

Esta secuela de la comedia de terror 'Noche de bodas' retoma la historia de Grace (Samara Weaving), quien tras sobrevivir al inquietante juego que terminó con la muerte de su esposo y sus suegros, debe enfrentarse a las familias más ricas e influyentes de la Tierra en una nueva partida mortal para hacerse con el Alto Trono del Consejo que controla el mundo. Se suman al reparto Kathryn Newton, Sarah Michelle Gellar, Shawn Hatosy, Elijah Wood y David Cronenberg.

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'Five Nights at Freddy’s 2' (Skyshowtime, 5 de julio)

Igual que su antecesora, esta película tuvo un gran desempeño en su paso por cines, donde se estrenó el 5 de diciembre pasado. Fenómeno de terror producido por Blumhouse y basado en un exitoso videojuego, este "horror animatrónico" está de nuevo dirigido por la estadounidense Emma Tammi y con guion del creador del videojuego, Scott Cawthon. Se sitúa un año después de la pesadilla sobrenatural en la pizzería de Freddy Fazbear.

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'Amarga Navidad' (Movistar, día 10)

Lo nuevo de Pedro Almodóvar habla de amistad y duelo y hace un retrato nada complaciente del propio director y guionista manchego. Una directora de publicidad (Bárbara Lennie) afronta la muerte de su madre mientras su vida se entrelaza con la del cineasta Raúl Durán (Leonardo Sbaraglia), sin que queden claros los límites entre ficción y realidad. Junto a ellos, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Milena Smit, Patrick Criado y Quim Gutiérrez, entre otros.

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'Mi robot favorito' (Filmin, día 10)

Película de animación canadiense que supone el debut en la dirección del DJ y artista Kid Koala (Eric San), miembro del proyecto de hip hop Deltron 3030 y colaborador habitual de Gorillaz. Basada en su propia novela gráfica publicada en 2011, la película prescinde de diálogos y construye su narración a través de la música y la expresión visual.

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'Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo' (Netflix, día 10)

Documental dirigido por Jon Sistiaga y Juanjo López, examina los dos días que tuvieron a un país en vilo, mientras millones de personas se movilizaron en un intento desesperado por impedir el asesinato por ETA de Miguel Ángel Blanco, cuya muerte, aplazada hasta la agonía, dejó una cicatriz imborrable en toda España.

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'Boulevard' (Prime Video, día 10)

Adaptación a la pantalla de la exitosa novela juvenil de romance y drama escrita por la autora mexicana Flor M. Salvador. La historia sigue a una joven pareja en un romance lleno de sombras, dolor y cicatrices. Dirigida por Sonia Méndez y con Eve Ryan (como Hasley Weigel) y Mikel Niso (como Luke Howland).

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'Vida privada' (Movistar, día 23)

La aclamada actriz Jodie Foster ('El silencio de los corderos') protagoniza por primera vez un filme francés en el que interpreta a Lilian Steiner, una reconocida psiquiatra que decide investigar la muerte de uno de sus pacientes, convencida de que ha sido asesinado. Thriller emocional con tintes de comedia e intriga dirigido por Rebecca Zlotowski.

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'Dink' (Apple TV, 24 de julio)

El antiguo tenista prodigio Dusty Boyd (Jake Johnson) ahora se ve obligado a entrenar a niños malcriados en el club de campo de su padre, Chuck (Ed Harris). Divertida comedia de perdedores del productor Ben Stiller ('Cuestión de pelotas'), dirigida por Josh Greenbaum ('Barb y Star van a Vista Del Mar') y escrita por Sean Clements ('Workaholics').

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'Septiembre 5' (Movistar, día 24)

Nominado al Oscar al mejor guion original y ganador de nueve Premios del Cine Alemán en 2025, incluido mejor película, 'thriller' sobre los sucesos de los Juegos Olímpicos de Múnich, 1972. Un grupo terrorista secuestra a atletas de Israel y el equipo de la ABC se debate entre seguir la cobertura prevista o cambiar el plan por completo para hacer un directo sobre un acontecimiento estremecedor. Con Peter Sarsgaard ('Coup!') y John Magaro ('Carol').

'Yo te creo' (Filmin, día 24)

La ópera prima de los belgas Charlotte Devillers y Arnaud Dufeys obtuvo la Mención Especial del Jurado de la 75 Berlinale, Giraldillo de Oro a la Mejor Película del Festival de Cine Europeo de Sevilla y fue la gran triunfadora en la Gala de la Academia de Cine Belga. La película nos adentra en una audiencia por la custodia de dos menores en la que acompañamos a Alice (Myriem Akeddiou), una madre que debe hacerse oír frente a su exmarido para proteger a sus hijos.

'Los creyentes' (Netflix, día 24)

Thriller psicológico protagonizado por José Coronado y Stéphanie Magnin y dirigido por Roger Gual ('Smoking room'). Una treintañera que lleva un tiempo distanciada de su familia vuelve a casa después de que su madre muera en extrañas circunstancias. Allí se reencuentra con su padre, que, desde que se jubiló, se ha vuelto un hombre gruñón y agresivo obsesionado con una siniestra teoría conspirativa.

'El diablo viste de Prada 2' (Disney+, 29 de julio)

Regresa esta icónica historia con una segunda entrega en la que continúa la lucha entre Miranda Priestly (Meryl Streep) y Emily Charlton (Anne Hathaway), su exasistente convertida en ejecutiva rival. Ahora ambas compiten por los ingresos en publicidad en medio de la decadencia de los medios impresos. Dirigida de nuevo por David Frankel.

'Altas capacidades' (Movistar, día 31)

Comedia sobre una pareja de clase media que consigue plaza para su hijo en un colegio de élite, abriendo la puerta a nuevas aspiraciones y contradicciones. Dirigida por Víctor García León y coescrita junto a Borja Cobeaga, retrata con ironía la crianza, el deseo de ascenso social y los dilemas morales. Protagonizan Marián Álvarez, Israel Elejalde y Juan Diego Botto. EFE

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