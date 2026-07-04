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1-0. Colombia derrota a Ghana al descanso en Kansas City

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Redacción Deportes, 3 jul (EFE).- Con un tanto de Jhon Arias en el minuto 14, Colombia derrota por 1-0 a Ghana al cabo del primer tiempo del partido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 que se disputa en Kansas City.

El ganador jugará contra Suiza el 7 de julio por los octavos de final en Vancouver. EFE

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