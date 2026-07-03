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Sinner: "Un torneo no se gana en la primera semana, pero sí puedes perderlo"

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Redacción deportes, 3 jul (EFE).- El vigente campeón y número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, dio un paso más en su objetivo de revalidar el título de Wimbledon que logró el pasado curso y tras ganar al estadounidense Jenson Brooksby en tres sets (6-4, 6-3 y 6-4), y dijo que "un torneo no se gana en la primera semana, pero sí puedes perderlo".

La novena victoria seguida en Wimbledon, seis del año pasado y tres que acumula en el presente, lleva al transalpino a un duelo en octavos contra el japonés Shintaro Mochizuki que ganó al español Rafa Jodar.

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"Nunca hemos coincidido ni entrenado ni he jugado contra él. Pero lo importante es centrarme en mi", dijo de su próximo rival, Mochizuki del que señaló que es un tenista de alto nivel "sobre todo en hierba. Es muy agresivo", desveló.

"Ha hecho buenas victorias y ganó a un tenista peligroso -Rafa Jódar-. voy a preparar bien el partido", dijo tras superar a Brooksby en el que dio un paso al frente. "He mejorado ante un rival de alto nivel".

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"Mi objetivo es progresar y sentirme bien y eso lo he logrado. Acabé bien el partido. Intento moverme mejor y creo que ha sido un paso adelante aunque todavía tengo margen de mejora", añadió el tenista de San Cándido que subrayó que la importancia de la primera semana es relativa aunque puedes perder un torneo.

"Tengo claro es que un torneo no se gana durante la primera semana, pero sí puedes perderlo", dijo. "Este año no había jugado torneo alguno en hierba y los primeros partidos así, son más difíciles". EFE

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